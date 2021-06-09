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疫情嚴峻 土銀數位服務「5力全開」

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

國內疫情逐漸升溫，防疫期間降低接觸已成為全民共識。土地銀行為鼓勵國人多使用數位服務，減少實體接觸，陸續推出「電子通路跨行轉帳手續費優惠」、「手機門號轉帳活動」、「數位存款優惠專案」、「繳納綜所稅享回饋」及「首刷&多點消費多點回饋」等五項數位服務優惠活動，力挺土銀客戶，鼓勵民眾可多加利用數位服務，不出門也能輕鬆完成交易，安心做好居家防疫。

支持全民防疫，土銀力推「貼心、方便、回饋、數位、最速」5力

貼心力：土地銀行貼心為減輕民眾負擔，推出「電子通路跨行轉帳手續費優惠」，三級以上疫情期間，只要是土銀客戶，不論個人或企業，凡透過該行網路銀行（含行動銀行）跨行轉帳手續費全部減免、實體ATM跨行轉帳手續費減收新臺幣（以下同）2元。

方便力：土銀率先同業開辦「手機門號跨行轉帳」服務，以手機號碼取代難記的銀行帳號，大幅提升民眾跨行轉帳的便利性。另特別推出自110年6月1日起至8月31日止，在「土銀行動銀行」APP或個人網路銀行首次完成「手機門號轉帳功能設定」，並成功轉出2筆交易，即可獲得30元回饋金（限量30,000名）的優惠活動。

回饋力：為鼓勵民眾經常使用台灣Pay，推出「多點消費多點回饋」，每筆台灣Pay交易可享消費金額2%等值紅利點數/刷卡金，還可直接折抵下一筆消費金額，可說是相當地優惠與便利！另外，首次使用台灣Pay的客戶也有福了！只要首次綁定土地銀行金融卡（帳戶）或信用卡的客戶，皆可參加「首刷享回饋」方案，凡進行2筆消費，最高可獲得回饋金100元（金融卡限量5,000名、信用卡2,000名），真的比付現金還要划算。

數位力：土地銀行近年來積極布局數位金融服務，客戶可線上申請信用卡、信用貸款及數位存款帳戶，並使用各項行動支付服務。自即日起至110年12月31日止舉辦「數位存款優惠專案」，每日餘額10萬元（含）以內，按年利率1.2%計息。若台灣 Pay（金融卡）綁定數位存款帳戶消費扣款，最高還可享3%（含多點消費多點回饋2%回饋）等值紅利點數回饋。

另外，土銀信用卡加碼回饋也不手軟！新戶申辦土銀「icash2.0聯名鈦金卡」，於核卡後至次月底前，消費累積金額達5,000元以上，並綁定「台灣Pay」不限金額消費一筆，即可獲得獨家「反應過激的貓」咖啡杯盤組乙組。

除上述四力，土銀更祭出「最速力：繳納綜所稅享回饋」，民眾在家可快速以「土銀行動Pay」或「台灣Pay」繳納所得稅，最高可享等值100元回饋，在家安心防疫，還可參加財金公司抽獎活動，每張稅單就送1次抽獎機會，最大獎還能抽市價近百萬元的Honda CR-V汽車！

土銀邀您齊心抗疫，響應無接觸金融服務

土地銀行近年力促商家導入行動支付服務，盼打造完整無現金生態圈，協助商家以更便捷、安全的方式經營，並引導民眾及商家體驗「台灣Pay」的便利、安心支付。目前土銀行動Pay（台灣Pay）可以使用的店家已擴及至四大超商、全聯、杏一藥局、棉花田、小北百貨、

ChargeSPOT租借行動電源等16萬家商店，民眾不論是線上購物，或是採買民生必需品及防疫物資皆可使用，透過一鍵付款即可完成交易，大量減少因現金交易所產生之風險，共同守護民眾健康。

土銀 土地銀行

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