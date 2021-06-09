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防疫零接觸 台新銀行推黃金帳戶線上開戶

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

全台疫情仍維持在第三級警戒，民眾配合政府防疫政策，都避免外出以減少感染風險。各國銀在疫情之下，皆致力提供民眾更便利的線上金融服務。台新銀行今(9)日表示，推出線上開立黃金帳戶服務，讓民眾在家就能輕鬆開戶，直接進行黃金買賣交易。

台新銀行金融交易處資深副總經理郭松壽指出，目前新冠肺炎疫情持續嚴峻，民眾應儘量避免人與人接觸，台新銀行推出黃金帳戶線上開戶服務，民眾在家透過網路就能開戶，不必再親赴分行臨櫃辦理，落實防疫保護自己也保護他人，宅在家中亦可把握黃金投資契機。

郭松壽指出，2021年的投資市場詭譎多變，黃金現貨從3月落底每英兩1,676美元之後一路攀升，目前已經來到近期高點，顯示投資人對於黃金投資的需求日益增加。

台新銀行在此時推出線上開立黃金帳戶服務，民眾完成線上申請開立黃金帳戶獲准後，就可以透過網路銀行或行動銀行進行黃金買賣交易，不但可以降低接觸風險保障自身安全，又可掌握投資機會，是防疫期間投資的好選擇。

台新銀行秉持金融創新的精神，持續完善數位化金融環境，滿足民眾多元金融服務需求，繼去年推出網路銀行及行動銀行進行雙元貨幣投資(Dual Currency Investment，DCI)下單申購交易服務後，再推出黃金帳戶線上開立服務，協助民眾因應市場變化隨時隨地做好理財投資，是民眾投資理財的智慧好夥伴，未來將持續創新，提供符合民眾需求的貼心且優質的金融專業服務。

台新 疫情

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