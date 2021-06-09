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安聯全球報告 亞洲未來十年貢獻全球50%保費成長

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

保險巨擘德國安聯集團今天(9日)發布最新《全球保險報告》，報告共同作者邁克爾．格里姆(Michaela Grimm)表示，數字簡直令人嘆為觀止，未來十年，亞洲將貢獻全球50％的保費成長，僅中國一國就可望提供31％。

邁克爾．格里姆指出，亞洲精彩的表現絕不僅是成長，其保險市場儼然成為新興科技和商業模型的跳板。在平台化和客戶體驗方面，也領先西方同業好幾年。

亞洲(日本除外)挺過疫情，表現得相當不錯，2020年呈現2.9％的總保費成長。產、壽的成長大致相同，分別成長3.1％和2.9％。

亞洲的產、壽險總保費，2020年合計達到9,390億歐元，其中70％來自壽險業務，預計亞洲復甦的速度將比世界其他地區快上許多。

安聯集團預估，亞洲2021年產壽險總保費可望成長10.4％，其中，壽險成長10.7％；產險成長9.7％。

亞洲未來十年的平均成長率有望穩定在8.6％，其中，壽險預估為8.9％；產險預估為7.9％，只略低於過去十年平均成長9.0％。

安聯集團的《全球保險報告》也提到，2020年，台灣的保險市場重挫，總繳保費萎縮程度高達9.4％，創下有史以來最差表現。這負面結果全歸因於壽險，此業務的市占率約90％，是市場主力。

台灣壽險業的總繳保費(premium pool)於疫情期間下滑了十分之一(-10.5％)；另一方面，產險業務則呈現4.5％的穩健增長。

安聯集團預估，台灣的壽險業總繳保費可望於2021年恢復正常(+2.2％)、產險業則以6.7％的速度快速成長。

台灣產壽險業的總繳保費，預計今年度能有2.6％的小幅反彈；接下來的十年，平均每年成長率預估為5.4％。

全球保險市場方面，新冠危機期間，全球保險業的損失相對輕微，2020年總繳保費收入僅下滑2.1％，產險甚至呈現1.1％的小幅成長；壽險業務則下跌4.1％。

然而，整體來說，2.1%的下降幅度，明顯比2009年(-1.1％)金融危機時期高出許多。

報告指出，全球總保費比疫情前減少了約800億歐元，達3.7兆歐元；其中，壽險為2兆267億歐元，產險為1兆463億歐元。

安聯集團預估，2021年全球保險業能有強勁的成長，整體而言，全球保費可望成長5.1％。美國(+5.3％)和中國(+13.4％)很可能成為兩個成長的動力引擎。

而繼前一年的銳減下滑，壽險回神後的成長(+5.7％)將比產險(+4.2％)來得有力。

鑑於可持續性的關注度日益提高，以及新興市場繼續發光發熱帶動，全球未來幾年將可看到強勁的保費成長，往後十年的平均成長率有望超過5％。

安聯集團首席經濟學家盧多維克‧蘇伯蘭(Ludovic Subran)表示，疫情期間，保險業證明了其具備韌性。然而，這也是相對容易做到的部分，畢竟危機極大化地增加了利益關係人的需求。全面數位化的客戶受到的影響尤其巨大，保險業對顧客參與有了新的期望。

對保險業而言，這意味深廣的轉變，從單純的產品邏輯轉向一條鞭的整體服務；此方式並不著重於財務補償，而是聚焦於風險管理和預防。這是產業在後疫情時代，面對不斷攀升的風險保護需求而能獲益的唯一途徑。

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