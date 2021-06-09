安聯：台保險業去年表現史上最差 估今年起每年成長

安聯集團今天發布了其最新的「全球保險報告」，針對全球保險市場的發展進行了分析。根據此報告，在新冠危機期間，保險業的損失相對輕微，在2020年，全球保費收入僅下滑2.1％，甚至產險有1.1％的小幅增長，而壽險業務則下跌了4.1％；保險業雖受內傷，但未中要害。

安聯預期，2021年的保險業能有強勁的成長，全球保費可望成長5.1％。美國（+5.3％）和中國（+13.4％）很可能成為兩個成長的動力引擎。繼前一年的銳減下滑，壽險回神後的成長（+5.7％）將比產險（+4.2％）來的有力。

鑑於可持續性的關注度日益提高，以及新興市場繼續發光發熱的帶動下，未來幾年將可看到保險業強勁的增長。以全球來說，往後十年的平均成長率有望超過5％。

台灣方面，2020年台灣的保險市場重挫，萎縮程度高達9.4％，創下有史以來最差表現。這負面結果全歸因於壽險，此業務的市占率約90％，是市場主力。其總繳保費（premium pool）並於疫情期間下滑-10.5％。另一方面，產險業務則錄得4.5％的穩健增長。

安聯預期，台灣壽險業務可望於2021年內恢復正常2.2％，產險則是以6.7％的速度快速增長。預計本年度能締造2.6％的小幅反彈。在接下來的十年中，台灣有望實現每年5.4％的平均成長率。

安聯認為，亞洲挺過疫情之後，保險業會有令人歎為觀止的精彩表現，在未來十年中，該地區將貢獻全球50％的保費成長，僅中國一國就可望提供31％。