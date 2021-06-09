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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

動動手指解決電信需求 遠傳強打24小時智能客服

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

面對多變的疫情，遠傳表示，除持續以最嚴謹的態度推動E化防疫機制，提供零接觸的數位服務，無論是查詢合約資訊、最新續約、攜碼以及新申辦優惠、電信發票中獎等電信服務，都可透過智能客服「愛瑪」即時協助。

遠傳表示，防疫宅在家，動動手指還能領取百元購物金、friDay影音或音樂30天免費看等好禮。此外，申辦遠傳電子帳單或自動扣繳，還可以抽最高萬元回饋金！

遠傳表示，與全民共同抗疫，提供全方位的客服機制，應用兩大AI智能系統，快速協助解決用戶的電信問題，遠傳啟動「預測式服務語音」服務，不用轉接專人就能提供此用戶最常詢問的問題選單，例如本月帳單費用、合約資訊等，3秒內即可輕鬆完成基本合約/費率查詢、繳款等服務。

根據遠傳統計，預測式服務語音服務自上線以來，自助服務量成長22%，線上自助解決率更高達95%。

遠傳表示，「智能客服愛瑪」則是直接解決客戶問題：應用AI語句識別技術打造「有個性、有溫度」的24小時智能服務，無論是帳單通話明細、線上信用卡繳款、5G優惠資訊、合約資費查詢等，都可在一秒內快速提供用戶最佳協助。月均使用量接近50萬人次，直接解決用戶問題的比例超過9成，用戶滿意度高達9分（滿分10分） 。

為落實防疫工作，遠傳表示，鼓勵用戶申辦電子帳單，即日起到12月底，遠傳用戶首次申辦電子帳單，免抽即送【friDay購物】折價券9,800元，並可直接透過Email或簡訊上的連結，線上二步驟完成繳費，安全又便利。此外，7月底前，只要完成信用卡或任一銀行帳戶自動扣繳電信費用成功，還有機會抽中萬元遠東百貨禮券，扣繳成功次數越多，抽獎機會越大。

遠傳 信用卡

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