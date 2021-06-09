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元大金發放第一線同仁 每人萬元防疫津貼

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控。圖／元大金控提供
元大金控。圖／元大金控提供

新冠肺炎疫情持續嚴峻，第三級警戒延長到6月28日止，為貫徹政府「金融服務不中斷」政策，元大金控（2885）旗下各子公司第一線同仁自第三級警戒以來，一直堅守營業崗位為廣大客戶服務。元大金控為慰勉同仁面對疫情嚴峻、始終堅守職務，將發放元大證券146家分公司與元大銀行149家分行及元大期貨5家總分公司等子公司第一線的服務同仁，每人1萬元防疫津貼，感謝在抗疫這條漫長的路上，始終服膺政策、支持公司並持續守護客戶。

員工是公司最重要的資產，元大金控深知疫情爆發後，第一線的員工所承受的心理壓力，不只以最高強度的防疫規格為指引，致力提供全集團同仁最安全健康的辦公環境，此次發放防疫津貼，盼能以實際行動照顧員工及其家庭，齊心共度疫情難關；自三級警戒開始後，元大金控即啟動異地辦公與居家辦公、上下班分流等機制，縮減營業據點最低限度人力需求，除全程佩帶口罩、落實實聯制，並在營業櫃檯加裝透明隔板外，更配發第一線員工透明面罩與防護衣，確保員工及客戶都能受到妥善保護。

元大金控作為全國性的營業金融機構，在抗疫這條路上，上下一心，與政府聯手抗疫，為全民防疫注入有形的力量，集團與大股東馬家於5月合計捐款1億6千萬元給第一線醫療體系，守護全國三大公有醫療系統維持抗疫能量；自媒體元大愛無限、元大GoodNews」、元大期貨等粉絲專頁，也發起一人一句話或用繪圖方式，感謝前線醫護、警消、清潔、金融從業人員，放大溫暖，一起挺過這段疫情挑戰。

元大金控 疫情

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