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內湖電視台攝影猝死馬桶 檢測結果確診新冠肺炎

金融業染疫再添 元大金旗下元大銀行企金人員確診

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
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元大金控（2885）8日深夜發布聲明，表示子公司元大銀行一名法金同仁，經「台灣社交距離」APP通知與確診者有接觸後，自行就醫快篩及進行PCR核酸檢測，於今天、8日查詢檢測結果為陽性。元大銀已匡列該名確診同仁接觸同事，將全數進行快篩或核酸檢測為陰性後始得上班。

元大銀行表示，除提供該位確診的法金同仁必要協助外，已依照政府防疫指引執行相關作業，且該位同仁自5月29日居家辦公起，十天來都未再進入辦公區域，對該行營運及業務均未造成影響。

元大銀行表示，該名同仁自主通報檢測陽性後，元大銀行立即啟動防疫作為，包括持續給予該同仁關懷協助，對該同仁接觸對象進行疫調分級匡列接觸同事，將全數進行快篩或核酸檢測為陰性後始得上班，以及辦公場所立即全面安排清潔消毒及其他必要作為，啟動備援分行支援機制以服務客戶，盡力確保營運不中斷。

元大金控表示，元大金及子公司實施居家上班、異地辦公等分地分流作為，辦公室人員減少，同仁間接觸機會降低，將持續以高強度防疫作為，確保同仁工作環境與營運場地健康安全。

這是元大金子公司第四名員工染疫，也是元大銀行的第二位員工染疫，另兩家子公司元大證券、元大期貨均各有一名員工確診。

元大金控

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