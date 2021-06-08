按月評價股票部位達百億 兆豐金5月受災僅小賺7億元

台股5月因本土新冠疫情暴增，一度單日狂殺千點，盤勢激烈震盪也衝擊金控操作獲利表現，兆豐金控（2886）嚴重受災，自結5月單月稅後純益大幅縮減至7.01億元，累計前五月稅後純益100.34億元，每股稅後純益（EPS）0.74元。5月獲利比前月31.11億元驟減，主因核心子公司兆豐銀行5月獲利急縮至3.72億元，兆豐證券5月也因自營與承銷受創，單月獲利掉到0.73億元。

兆豐銀獲利大減，光是財務操作金融資產評價損益，就比前月少掉約20億元，等於4月帳上賺的5月都吐回去，上個月單月獲利22億元，5月立刻打回原形。

據了解，兆豐銀財務操作評價損益波動大，導致獲利表現也差很大，主因兆豐銀放在損益表按月評價的股票投資部位就高達百億元，連同過去合併前身交通銀行的長投部位，都有不少放在按月評價進損益，但事實上，有的股票也不是可以想賣就賣、想出脫就出脫，因而導致獲利隨資本市場震盪而大幅波動。所幸6月以來股市回穩，部分評價損失也慢慢回來。

據了解，兆豐銀庫存大部位股票包括台灣高鐵（2633）、中鋼（2002）、彰銀（2801）、亞太電信（3682）等股，台灣高鐵有7.1萬多張，彰銀放在交易目的項下有18萬張，亞太電信有1.8萬多張，中鋼則是短期投資約數千張，5月底評價較4月底均下跌，彰銀、台灣高鐵評價損失都在一、兩億元左右，中鋼、亞太電信數千萬元，再加上其他投資部位，以及海外債券投資也有受損，因此吃掉大部分獲利，導致5月僅小賺3.72億元。