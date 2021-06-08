房貸缺失挨罰1000萬元 兆豐銀回應了

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行，因房貸缺失今天遭金管會重罰1,000萬元，兆豐銀行於今天（8日）晚間發布聲明指出，該案為舊案，兆豐銀發現後即刻主動向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查，在發現石姓行員不法相關事證後，已將該員解雇及起訴，並採四大措施杜絕類似避弊端。

金管會調查兆豐銀行辦理房貸業務，有28戶房貸疑似有人頭戶貸款，核貸金額達3.5億元，因此依銀行法重罰兆豐銀1,000萬元。兆豐銀指出，此案為發生在2015年至2019年的舊案，兆豐銀發現異常後主動通報金管會與檢調，經過深入檢討，兆豐銀就貸前調查、貸中審查及貸後管理等面向，採取多項加強措施，嚴加防範，以杜絕類似情事。

這四大措施包括，一、建置系統自動檢核人頭戶態樣，定期教育訓練，加強行員徵信技巧；二、建置同質性物件訪價查詢系統（e-Map），以避免取價不客觀；三、建立貸後資金檢核制度，並以報表管理複查買賣價格真實性及還款方式與來源是否異常；四、將不良地政士建檔管理，由系統管控。

兆豐銀表示，為防堵人頭戶貸款，兆豐銀參照洗錢防制交易監控模式，建置系統追蹤撥款資金流向及還款來源是否異常，並結合聯徵等內外部資料建置預警機制，動態管理客戶信用變化情況；另就同一案源執行分散承辦人員辦理政策，並定期檢視消金經辦、審核人員及地政士的授信案品質，對承辦案件逾放比率異常者，即時採行因應措施，以強化內稽內控。