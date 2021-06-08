本土疫情嚴峻 第一金5月獲利受衝擊

第一金控（2892）今（8）日公布5月自結獲利，受新冠肺炎本土疫情衝擊，國內經濟受到影響，第一金子公司銀行、證券、人壽5月份獲利下滑，其中證券影響最多，金控單月獲利年減9%，與4月相比則減少18.18%。

金控前四月賺飽飽，不過5月份因國內爆發本土疫情，也連帶影響金控的獲利。第一金控5月稅後純益為16.78億元、年減9%，累計稅後純益87.58億元、年增25.36%，累計每股稅後純益（EPS）0.68元；子公司第一銀行單月獲利則為16.58億元、月減0.5%。

第一金主管表示，本月金控整體獲利受證券子公司影響最大，主因還是受5月中股市嚴重下挫波動的影響，所以整體上的獲利相比4月來看就有些縮減，雖目前本土疫情影響較多，不過對於今年金控獲利仍是有一定信心維持穩定。

第一金表示，第一銀行本月淨利息收入因利差擴大增加，而手續費收入也因財管手收成長，金融交易利得因資本利得及外匯損益減少，月減39.0%，不過一銀在本月份淨提存續降，獲利衝擊變小，累計稅後純益77.27元、年增10%。