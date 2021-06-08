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曾因人頭詐貸案遭重罰 兆豐銀這樣說

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
兆豐銀行於104至108年間發生人頭詐貸炒房案，遭金管會重罰，兆豐銀行表示，此為舊案，是銀行主動發現異常後向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查。圖／本報資料照片
兆豐銀行於104至108年間發生人頭詐貸炒房案，遭金管會重罰，兆豐銀行表示，此為舊案，是銀行主動發現異常後向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查。圖／本報資料照片

兆豐銀行於104至108年間發生人頭詐貸炒房案，遭金管會重罰，兆豐銀行表示，此為舊案，是銀行主動發現異常後向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查，在發現石姓行員不法的相關事證後，已將該員解雇及起訴。事後深入檢討，就貸前調查、貸中審查及貸後管理等面向，採取多項加強措施，嚴加防範，以杜絕類似情事。

兆豐銀行指出，針對房貸案已採取四大措施，包括：建置系統自動檢核人頭戶態樣，定期教育訓練，加強行員徵信技巧。建置同質性物件訪價查詢系統(e-Map)，以避免取價不客觀。建立貸後資金檢核制度，並以報表管理複查買賣價格真實性及還款方式與來源是否異常。以及將不良地政士建檔管理，由系統管控。

兆豐銀行表示，為防堵人頭戶貸款，已參照洗錢防制交易監控的模式，建置系統追蹤撥款資金流向及還款來源是否異常，並結合聯徵等內外部資料建置預警機制，動態管理客戶信用變化情況；另就同一案源執行分散承辦人員辦理政策，並定期檢視消金經辦、審核人員及地政士之授信案品質，對承辦案件逾放比率異常者，即時採行因應措施，以強化內稽內控措施。

兆豐銀行 洗錢防制 炒房

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