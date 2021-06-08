苗栗電子廠爆群聚感染 富邦再捐苗栗縣政府500萬元

國內新冠肺炎疫情嚴峻，近日苗栗縣電子廠爆發群聚感染，確診個案持續增加，富邦集團今（8）日宣布捐助苗栗縣政府500萬元，期盼助苗栗縣政府與第一線醫護人員一臂之力，共同抗疫；同時拋磚引玉，號召社會各界一起成為政府及前線醫護人員最堅實的防疫後盾！

為支持醫護人員日以繼夜堅守崗位、為全台抗疫持續奮戰，富邦金控（2881）於5月30日宣布，擴大捐款包括臺北市政府、新北市政府、台中市政府、桃園市政府、基隆市政府、彰化縣等六大縣市政府，及相關醫療院所共2億元。

近期隨著苗栗縣連續出現多家電子廠群聚感染，在防堵疫情的緊要關頭之際，為助陣第一線醫療體系抗疫解燃眉之急，富邦集團今日宣布加碼捐助苗栗縣政府500萬元，希望能為緊繃的醫療體系提供即時的支援，為醫護人員加油打氣！富邦集團截至目前累計已捐款各地方縣市政府及相關醫療院所共新台幣2億500萬元。

富邦集團長期致力於落實企業社會責任，在台灣疫情嚴峻情況下，富邦期望能為社會注入正向力量、實踐正向關懷，期盼能與社會大眾同心協力，攜手戰勝疫情，迎向美好日常。