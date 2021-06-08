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中小企業需救急 國銀前四月放款已達成年度64%

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會今（8）日公布本國銀行110年4月底辦理中小企業放款情形，截至今年4月底止，國銀對中小企業放款餘額達8兆44億元，是首度衝破8兆元，今年前四月放款1,920餘億元，已達成全年目標的64%。

據銀行局統計，國銀4月對中小企業放款達到385.97億元，今年以來新增放款達到1,920.38億元，距離全年目標來看，達成率是64.01%。

今年金管會訂全年對中小企業放款目標為3,000億元，光四個月就超前進度近一倍，受新冠本土疫情擴散，三級警戒已嚴重衝擊內需產業，各行各業急需資金，政府又啟動新一波紓困計畫來看，今年國銀對中小企業放款餘額有望再挑戰新高。

此外銀行局副局長黃光熙也公布今年來對中小企業放款增加金額最多的前五大銀行，其中以華南銀增加226.6億元排名第一，國泰世華銀行增加192.5億元排名第二。

第三至第五名分別是中國信託的188.69億元、合庫銀行的174.6億元及永豐銀行的173.47億元。

金管會銀行局統計，4月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.39％，占民營企業放款餘額比率為69.30％，分別較上月底之比率增加0.26及0.24個百分點；另110年4月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.34％，與上月底相同。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會

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