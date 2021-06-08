元大金300營業據點一線員工 每人發1萬元防疫津貼

元大金控（2885）晚間宣布，因應本土新冠肺炎疫情持續嚴峻，為慰勉同仁面對疫情仍堅守職務，將發放元大證券、銀行與期貨三家子公司總共300個營業據點的第一線同仁，每人新台幣1萬元防疫津貼，感謝第一線同仁在抗疫這條漫長的路上，始終服膺政策、支持公司並持續守護客戶。

元大金控指出，包括元大證券146家分公司、元大銀行149家分行及元大期貨總分公司5據點等，第一線的營業員、行員服務同仁，公司都將發放1萬元的防疫津貼，感謝同仁自疫情升溫雙北與全國第三級警戒以來，一直堅守營業崗位，為廣大客戶服務。

元大金控指出，目前全國第三級警戒延長到6月28日止，為貫徹政府「金融服務不中斷」政策，元大金控旗下各子公司第一線同仁，所承受的心理壓力相當沉重，元大金認為員工是公司最重要的資產，因此以最高規格致力提供全集團同仁最安全健康的辦公環境，此次發放防疫津貼，盼能以實際行動照顧員工及其家庭，齊心共度疫情難關。

元大金並表示，從三級警戒5月中開始後，元大金控即啟動異地辦公與居家辦公、上下班分流等機制，縮減營業據點最低限度人力需求，除全時佩帶口罩、落實實聯制，並在營業櫃檯加裝透明隔板外，更配發第一線員工透明面罩與防護衣，確保員工及客戶都能受到妥善保護。

元大金控作為全國性的營業金融機構，在抗疫這條路上，上下一心，與政府聯手抗疫，為全民防疫注入有形的力量，集團與大股東馬家於5月合計捐款新台幣1.6億元給第一線醫療體系，守護全國三大公有醫療系統維持抗疫能量，自媒體「元大愛無限」、「元大GoodNews」、「元大期貨」等粉絲專頁，也發起一人一句話或用繪圖方式，感謝前線醫護、警消、清潔、金融從業人員，放大溫暖，一起挺過這段疫情挑戰。