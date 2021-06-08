財管手收亮眼 中信金5月賺34.75億、年增3.6%

中信金控（2891）今（8）日傍晚公布5月獲利自結數，核心子公司中國信託商業銀行獲利動能回溫，中信金5月稅後純益34.75億元、年增3.6%；前五月稅後純益278.23億元、年增48.8%，累計每股稅後純益（EPS）為1.43元。

中信金5月稅後純益年增1.2億元，扣除中信銀行5月稅後純益年增7.02億元、台灣人壽5月稅後純益年減1.42億元，其間短差的4.4億元，主因兩家子公司的持股部位，5月底較4月底呈現評價損失。

中信金控發言人邱雅玲資深副總表示，台股大盤指數5月下跌498點，中信創投的投資部位，以及中信證券的自營部位，5月底的評價比4月底要少，合計減約4.4億元。

邱雅玲表示，中信證券的經紀業務手續費收入，5月還是較去年同期呈現正成長，但自營業務的評價利益為負數，連帶讓中信證5月稅後純益呈現衰退。

中信金5月稅後純益年增1.2億元、增幅3.6%，中信銀行稅後純益年增7.02億元、增幅38.4%貢獻最大。

邱雅玲表示，中信銀獲利動能回溫，主因5月呆帳提存金額較少，中信銀去年因新加坡油商興隆集團破產，分別在3月、5月與6月，提列7億元、6億元與13億元的呆帳損失準備。

中信銀5月稅後純益年增7.02億元，扣除6億元的呆帳費用，其間約1億元差額，邱雅玲說，來自淨利息收入、淨手續費收入、交易收入等的合計，其中又以財富管理的淨手續費收入貢獻最大。

邱雅玲說，中信銀5月全部業務的淨手收，含信用卡業務在內，年增20%至30%，財管業務的成長力道更是大於30%。以今年前五月來看，中信銀的財管業務，淨手收的成長力道也高達20至30%。

人壽子公司方面，台灣人壽5月稅後純益年減1.42億元、減幅11.8%，主因台股5月跌幅較大，加上台壽今年衝刺投資型保單，佣金支出較多。

邱雅玲表示，台灣人壽5月底外匯價格變動準備金餘額17億元、月減3億元，含此從外準金沖抵匯損的金額，台壽5月避險成本在15億元上下，屬於正常水準。

從前五月累計獲利來看，台灣人壽仍是中信金獲利的頭號功臣，中信金前五月稅後純益年增91.27億元，台壽貢獻72.63億元，占比高達79.6%。

邱雅玲表示，台壽前五月稅後純益136.23億元、年增114.2%，主要來自處分股債利益，這部分前五月的處分利益合計一兩百億元，債券金額又比股票多一點。