上市櫃對陸投資不減反增 Q1獲利破千億元創十年來新高

在新冠疫情與中美貿戰下，上市櫃公司對中國投資仍不減反增，據金融監督管理委員會今（8）日公布國內上市（櫃）公司第1季大陸投資情形顯示，今年第1季單季投資新增189億元，同時獲利高達1,075億元，是十年來同期最高紀錄，以其他電子首季賺356億元最高，年增率高達2.82倍。塑膠次之達119億元 ，亦轉虧為盈。

證期局副局長郭佳君說，不畏新冠疫情，今年經濟已見復甦加上遠距商品應用需求，帶動今年無論是在中國大陸投資獲利1,075億元，或是整體海外投資賺2,688億元，都是十年來首季的同期最高紀錄。

不過上市櫃公司赴中國投資方面家數卻明顯減少了10家，亦是2010年首季以來同期減少最多。郭佳君解釋，據了解，是部份司轉投資子公司營運不佳，為了減少虧損，因而處分掉虧損。以過去十年來看，過去每年第1季都是家數減少比較多，今年少十家是多了一些，但2017年第1季也減少9家，意謂過去在首季家數減少的情形並不罕見。

據證期局統計，截至今年第1季止，上市公司668家，上櫃公司521家，合計1,189家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數的73.03%，較109年底減少10家。

累計投資金額方面，上市公司累計投資中國新台幣仍高達2兆2,840億元，上櫃公司2,467億元，合計2兆5,307億元，較2020年底增加189億元，主要係基於營運策略考量增設大陸子公司，或因應子公司資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

此外，上市公司投資中國大陸首季利益1,021億元，上櫃公司利益54億元，合計利益1,075億元，整體較109年第1季增加842億元，與近十年同期相較，獲利金額為最高。郭佳君說，各產業中，以其他電子首季賺356億元最高，年增率高達2.82倍。塑膠次之達119億元 ，亦轉虧為盈。上櫃方面，以電子零組件賺18億元相對較多。

若從整體來看，證期局分析，上市櫃對中國大陸投資利益分別較去年同期增加789億元及53億元，主要是石化塑膠產品、遠距通訊需求增加，以及去年同期受疫情影響，獲利金額較低所致。