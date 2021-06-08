航運業獲利衝134倍大進補 上市櫃海外收益創十年新高

金融監督管理委員會今（5）日公布國內上市（櫃）公司第1季大陸投資及海外投資情形，其中貨櫃運價上漲，帶動海運業首季獲利爆增134倍，加上遠距產品需求增加，讓整體上市櫃公司（不含大陸）海外投資大賺2688億元，增加7倍，創下十年來最高同期紀錄。

據證期局統計，今年首季上市公司投資海外利益高達2,598億元，上櫃公司投資海外利益為90億元，合計利益2,688億元，整體較2020年第1季增加2,311億元，是十年來最高紀錄。

證期局副局長郭佳君說，其中貢獻第一名是航運業，首季獲利678億元最多，相較去年同期才賺5億元，增加逾134倍之多；其次以遠距需求帶動的其他電子業獲利377億元次之，其他電子去年賺94億元，亦增加了3倍；上櫃公司，以電子電組件海外投資獲利25億元較好， 去年同期是3億元，同樣成長7.3倍。證期局表示，整體上市櫃公司海外投資收益大增的主要原因是貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加所致。

據金管會統計，截至首季為止，上市公司714家，上櫃公司564家，合計1,278家赴海外投資，較去年底減少3家。

累計投資方面，上市櫃合計投資海外共計6兆8,795億元，單季增加688億元，主要是因併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。