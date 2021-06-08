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感謝日本贈疫苗 永豐銀日圓定存7.05%、刷日貨回饋10%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
永豐銀行推出日圓換匯優利定存、特選日本商店刷永豐卡優惠回饋，攜手客戶感謝日本。圖／永豐銀行提供
永豐銀行推出日圓換匯優利定存、特選日本商店刷永豐卡優惠回饋，攜手客戶感謝日本。圖／永豐銀行提供

國際馳援新冠肺炎（COVID-19）疫苗，一同應援台灣防疫工作，永豐銀行即日起推出換匯、購物優惠，攜手客戶感謝友邦協助；永豐銀行表示，「換匯優利定存」推出日圓定存7天期7.05%優利，民眾可趁機於近期日圓兌新台幣匯率相對低點「先換再存」。

同時，永豐銀行推出「安心防疫 日本感謝有你」活動，至6月30日前，透過「豐城」導購平台或實體門市在特選日本商店刷永豐卡，最高可享10%優惠回饋。

永豐銀行表示，受全球疫情影響，民眾暫時難以出國商旅，為鼓勵客戶儲備能量再出發，今年主推「先換再存，存了再買」消費新觀念，以「換匯優利定存」結合線上外幣換匯與定存功能，民眾可在線上以新台幣或13種外幣兑換日圓、美元、人民幣、歐元、澳幣等五種外幣並定存，理財更有效率。

「換匯優利定存」即起推出日圓7天期年息7.05%、一個月期年息1.65%優利，協助民眾儲備赴日旅遊購物金。

此外，民眾換匯存日圓也可「先存再刷」，例如使用「幣倍卡」消費除享直接由外幣帳戶自動扣繳的便利性，再享綁定行動支付最高9%或海外消費最高10%刷卡金回饋。

永豐銀行表示，即日起至6月30日，永豐全卡友同時享有特選日本商店優惠，刷滿5,000元以上一次付清回饋2%，分期不限金額回饋5%。以永豐SPORT卡為例，於松本清等藥妝店消費最高享10%回饋。若透過「豐城 」連結特選日本商店刷永豐卡，除上述一次付清、分期等刷卡優惠及不限消費金額送100元刷卡金（限量3萬名）外，再加碼日藥本舖7%、KKDAY（日本伴手禮專區）2.1%、樂天市場1%回饋。

永豐銀行 定存 日本 日圓

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