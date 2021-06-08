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華南產：強降雨導致愛車泡水 颱風洪水險有賠

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下影響，雙北地區午後瞬間強降雨，造成雙北多處淹水。記者余承翰／攝影
彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下影響，雙北地區午後瞬間強降雨，造成雙北多處淹水。記者余承翰／攝影

華南產險今（8）日表示，全國殷殷期盼梅雨鋒面與彩雲颱風為水庫旱象解渴，孰知6月4日午後北北基遭逢暴雨襲擊，國家級警報「大雷雨即時訊息」狂響，陸續傳出淹水災情，水利署甚至對多處區域發布淹水一級警戒。

強降雨導致北北基許多道路積水宛若小河，停在路邊的一整排車輛都成了泡水車，華南產險提醒，若民眾擔心遇到這類狀況，可為愛車投保颱風洪水險，日後車輛泡水的損失，就可轉嫁給保險公司承擔。

根據保險事業發展中心統計，2019年全台車汽車車輛共約819.3萬輛，但國內投保颱風洪水險的車輛卻不到4萬輛，整體投保率不到1%，顯示民眾投保的比率偏低，對颱風、洪水等天災的風險規畫，警覺性不足。

華南產險車險業務部經理周宏明表示，今年雖然各地缺水情形嚴重，但一場突如其來的豪雨，若排水不及也會造成災難。像4日的豪大雨來得又急又快，許多地區的時雨量超過100毫米，車主根本還來不及應變，車子就已經一半泡在水裡，周宏明建議車主應投保颱風洪水險來加強這方面的保障。

颱風洪水險的保障範圍並不僅限於颱風、洪水，其他如地震、冰雹、海嘯等天然災害引起的車輛泡水損失，也都在保障範圍內。

須注意的是，颱風洪水險為附加險，車主必須要先投保汽車車體損失險，才能加保；保費方面，若是以一輛市價50萬元的國產新車來說，保險金額50萬元，年保費為2,650元，平均保費一天不到8元，與動輒數千元到數萬元的車損維修費用相比，相當划算。

尤其近年全球天氣異常，洪水、地震等天災發生頻繁，建議車主應妥善為愛車做好保險規畫，才能享有全面保障。

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