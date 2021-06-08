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小七拚防疫 智FUN機倍增、OPEN POINT買疫苗險送點數

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

統一超（2912）旗下7-ELEVEN整合2大智能數位服務「OPEN POINT APP」、「智FUN機」推動新一波防疫新生活對策，其中，「OPEN POINT APP」即日起以獨家廣告行銷合作模式推出會員買富邦疫苗險，由OPEN POINT送10%點數回饋，以「點數商城」推周周防疫物資免費線上換、就近取；另「智FUN機」倍增突破1,000台成為全台7-ELEVEN衛星分流補給站。

為減少人與人的連結，7-ELEVEN以數位化的OPEN POINT APP推動各項防疫新生活對策，像是串聯疾管家LINE官方帳號登入實聯制、每日下午兩點同步直播中央指揮中心疫情記者會、攜手foodomo平台增外送懶人捷徑等，提升會員活躍度較去年成長3倍，並以獨家廣告行銷合作模式推出會員買富邦疫苗險，由OPEN POINT送10%點數回饋，透過OPEN POINT APP點選指定活動頁面即可線上投保。

創新物資補給模式，OPEN POINT APP自6月9日起以線上換、就近取的「點數商城」策略主打防疫物資免費換活動，首波推出「防疫新生活就近換、安心吃」專區，蒐羅超過20款居家補給熱門的冷凍品、瓶裝水、泡麵等，可用10〜46點OPEN POINT兌換。

OPEN POINT APP防疫物資免費換第二波自6月16日起主打「防疫新生活 會員健康換」專區，集結8款熱門隨身營養保健、清潔抗菌用品，以9~29點OPEN POINT即可換到市價29~200元商品，每款商品兌換總數量有限、每位會員限兌換1份。

為順應低接觸、分流消費趨勢，7-ELEVEN表示，「智FUN機」從去年至今已倍增突破1,000台，疫情期間滿足廠辦免外出用餐、居家防疫就近買所需，工廠、住宅社區的銷售量較疫情前成長10%，因應疫情，也進行商品結構調整，強化正餐類的便當、義大利麵、燴飯，輕食類的御飯糰、三明治、關東煮，不易保存的冷藏乳品、防疫必備的酒精擦、濕紙巾，以及宅居療癒系甜點、巧克力等，計有上百款商品組合變化。

除了豐富防疫物資商品結構，7-ELEVEN「智FUN機」也積極推動多元支付工具，並鼓勵多加使用電子票證，如icash2.0、悠遊卡、一卡通。門市補貨頻次針對商圈需求彈性增加，補貨時亦會針對較常觸碰到的取貨口、操作面板進行消毒，同時每個據點新增酒精消毒器提供消費者使用。

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