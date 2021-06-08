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防疫措施升級 北富銀部分業務改採預約辦理

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
因應疫情，及強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行即日起將針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預約及線上預先諮詢方式辦理。圖／本報資料照片
因應疫情，及強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行即日起將針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預約及線上預先諮詢方式辦理。圖／本報資料照片

因應疫情，及強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行即日起將針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預約及線上預先諮詢方式辦理，以期提高服務效率，減少客戶來行等候時間及接觸風險。

北富銀表示，為提高防疫效果，全行皆配合防疫中心指引全面落實各項防疫舉措，積極推廣線上辦理業務，並針對各分行實施上班分流及入行人數控管，搭配線上取號服務和最新推出的線上預約機制，希望能縮短客戶在分行停留等候的時間，減少接觸傳染的機會。

目前在三級防疫警戒期間改採預約方式辦理的業務項目，個人戶部份包含新開戶、存摺補發、變更身分證明號碼、變更姓名或印鑑及繼承相關業務；公司戶則包含新開戶、籌備處改公司戶及變更公司負責人或印鑑等服務。預約方式相當簡便，客戶只要在欲來行辦理業務當日的前一天15:30前，以手機撥打預約專線或可透過官網進入進行預約。

北富銀建議民眾，若想申辦其他非預約制業務，可先於線上取號以掌握臨櫃時間，或致電理專預約業務辦理。此外也可以多利用本行網路銀行、行動銀行及ATM服務。

印鑑 北富銀

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