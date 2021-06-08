宏泰人壽推動投保零接觸 放寬理賠規定

宏泰人壽今(8)日表示，全力響應政府防疫政策，迅速規劃推動相應措施，除以「隔空投保零接觸」的方式，確保客戶及員工能在彼此安全的狀況下，完成各項保險服務，並放寬、調整投保體檢、保單借款降息、保全、理賠等相關規定，在艱難的疫情期間，成為保戶保險的堅強後盾，攜手共度疫情難關。

因應金管會公告「壽險業因應新冠肺炎疫情服務涉親晤親簽與紙本作業之暫行原則」暨相關暫行作業細則，因此在疫情三級警戒期間，如有保戶有新契約投保需求，宏泰人壽的業務員將以視訊錄音、錄影方式與客戶進行身分確認、投保意願及文件簽署等作業，輔以拍照或掃描上傳、傳真及E-Mail的方式回傳相關文件，即可「零接觸」完成投保，將接觸染疫的風險降至最低。

宏泰人壽也配合防疫政策調整投保體檢措施，在一般抽樣體檢及生調作業，將採用視訊生調方式辦理。如果為核保審查必要或因投保金額、年齡等需辦理體檢者：一、可提供既有病歷或一年內全身健康檢查報告供核保審查；二、或更換其他免體檢商品；三、或待疫情減緩可完成體檢時申請投保再行辦理。

而在保戶辦理解約、保單借款，及給付滿期金或還本金等保全服務方面，宏泰人壽也同步推動便行措施。如有確診、隔離或無薪假保戶在疫情三級(含)以上警戒期間有資金需求者，除了投資型保單外，可依規定申辦調降借款利率。除了投資型保單之外，保戶可以個別檢具證明文件提出保費或保單借款(含保費自動墊繳)利息緩繳三個月之申請。

在理賠部分，由於所有住院醫療險保單均已將法定傳染病納為保險範圍，並未列為除外責任，保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任；保戶於負壓病房治療期間，該負壓病房比照加護病房辦理給付。

宏泰人壽表示，由於三級警戒期間所推行暫行措施繁多，為了保障自身權益，建議保戶可以直接至宏泰人壽官網查詢或來電詢問。而暫行措施的各項調整方式可能為客戶帶來許多不便之處，但維護彼此健康為當下要務，宏泰人壽已快速完成業務端的教育訓練，以全力配合客戶需求。

除有專業人員協助之外，各項申辦業務已設置專門的諮詢窗口，宏泰人壽亦將提供客戶「招攬流程錄影紀錄範本」視訊教學，讓客戶可以快速上手、一次到位，避免重複操作而造成困擾。在疫情期間，宏泰人壽將持續以最優質的「六心級」服務，讓保戶能守護自身健康、專心防疫，無後顧之憂。