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上海商銀挺醫護 捐贈馬偕醫院防護衣

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

台灣本土新冠肺炎疫情持續嚴峻，防疫第一線醫護體系負荷龐大，上海商銀（5876）積極履行企業社會責任，力挺醫護體系守護全民健康，宣布聯手上海商業儲蓄銀行文教基金會與慈善基金會共同捐贈馬偕紀念醫院至2022年7月所需之防護衣費用689萬元，為前線醫護人員提供充裕的防疫物資與裝備，也為全民攜手抗疫注入一股暖流，期盼共同平安順利度過疫情。

上海商銀表示，有感於本土新冠肺炎疫情為國內醫護體系帶來相當大的壓力，醫護人力與防疫物資及設備吃緊，為讓醫護人員能全心全力投入協助抗疫，結合集團旗下兩大公益性基金，共同捐贈與其總行同社區的馬偕紀念醫院689萬元，該項捐款將用於購買防護衣，預計可供使用至2022年7月，冀提供醫護人員更安全的防護，也為醫護人員加油打氣。

上海商銀也表示感謝全台醫護人員站在防疫的最前線，守護全民的健康，並向堅守崗位的醫護人員致上最高敬意，期盼台灣早日揮別新冠疫情的陰霾，全民安心恢復常態的工作與生活。

醫護人員 上海商銀 疫情

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