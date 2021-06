加密貨幣是新世代翻身工具？陳冲：慎防新階級鬥爭開始

在疫情聲中,令人意外的一場5萬人的集會,就是6月5日剛在邁阿密結束的Bitcoin(比特幣) 2021大會。 行政院前院長、新世代基榮基金會董事長陳冲建議,統治者,全世界的統治者,都應該正視加密貨幣的發展,避免新階級鬥爭,力求世代融合。

數位貨幣,發展至今,大概可分為三種,加密貨幣(Cryptocurrency)、穩定幣(Stable coin)、還有CBDC(央行法幣)。其中最熱議也最吸睛的,當推加密貨幣中的比特幣。

陳冲表示,2012年1月15日美國法庭影集演出一集Bitcoin for dummies,一群律師在事務所內討論Bitcoin的法律性質,結論認為這玩意類似commodity(商品)。他個人的看法是,比特幣不是貨幣,更不是法幣(Fiat),充其量只是投資工具。只要參與者有信心,前仆後繼,熱度就會維持;一但信心崩解,無人接手,也就煙消雲散。

陳冲說,轉眼間,比特幣問世迄今12年,價格起伏甚大,說不上unit of account,也談不上store of value,但市場價值已在2兆美元上下,漸成氣候。而在與年輕朋友或幣圈人士談論時,對這項沒有intrinsic value(內在價值)的資產,好奇為何如此風靡?

因為,新世代總認為他們在舊世代的金融遊戲中,沒有角色,財富大餅分配不均 ,貧富差距日益擴大。新世代渴望自己的舞台,希望有翻身的機會,而數位落差是一個機會,可以擺脫石器時代的前輩,自創一片樂園。感覺上,一個新形態的階級鬥爭,或者說,階級鬥爭的心理,漸漸成形。

1818年馬克思與恩格斯共同發布共產黨宣言時,曾說「人類現有的歷史,就是一部階級鬥爭的歷史」。最近一期的經濟學人,有一段話「加密小子確信,區塊鏈金融才是未來,是法幣終將勢微的避難所」。無巧不巧,最近一年,國內財經媒體採訪幣圈人士,這些新金融家恰有同樣的觀點,對他們可以掌握的未來金融,滿懷憧憬。尤其看到現實世界不斷QE,憂心之餘,對去中心化的新金融自會另有期待。

但傳統金融圈,對這種欠缺intrinsic value 的工具,沒啥信心。國際清算銀行BIS總裁曾說「比特幣是泡沫、龐氏騙局以及環境災難的綜合體」,各國央行都不看好,甚至不到十天前,在Bicoin2021大會前夕,英格蘭銀行總裁Andrew Bailey才說I’m skeptical about crypto assets, frankly, because they are dangerous(我對加密資產持懷疑態度,因為他們很危險)。話是不錯,但有一天,年輕世代逐漸接手這個世界,屆時如果比特幣或類似工具,還是炙手可熱,法幣或CBDC與加密貨幣,如何重新定位,實在難以想像。

陳冲指出,上期經濟學人的文章,附有插圖,其中畫有兩隻恐龍,長脖子是dollar sign,旁邊從天而降的隕石寫了個斗大的B字,留給讀者一些想像的空間。石器時代的金融人,高喊Welcome to the Jurassic Park(歡迎來到侏儸紀公園)時,也要想想數位時代發展的方向,避免種下階級鬥爭的因子。