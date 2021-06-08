加密貨幣是新世代翻身工具？陳冲：慎防新階級鬥爭開始

在疫情聲中，令人意外的一場5萬人的集會，就是6月5日剛在邁阿密結束的Bitcoin（比特幣） 2021大會。 行政院前院長、新世代基榮基金會董事長陳冲建議，統治者，全世界的統治者，都應該正視加密貨幣的發展，避免新階級鬥爭，力求世代融合。

數位貨幣，發展至今，大概可分為三種，加密貨幣（Cryptocurrency）、穩定幣（Stable coin）、還有CBDC（央行法幣）。其中最熱議也最吸睛的，當推加密貨幣中的比特幣。

陳冲表示，2012年1月15日美國法庭影集演出一集Bitcoin for dummies，一群律師在事務所內討論Bitcoin的法律性質，結論認為這玩意類似commodity（商品）。他個人的看法是，比特幣不是貨幣，更不是法幣（Fiat），充其量只是投資工具。只要參與者有信心，前仆後繼，熱度就會維持；一但信心崩解，無人接手，也就煙消雲散。

陳冲說，轉眼間，比特幣問世迄今12年，價格起伏甚大，說不上unit of account，也談不上store of value，但市場價值已在2兆美元上下，漸成氣候。而在與年輕朋友或幣圈人士談論時，對這項沒有intrinsic value（內在價值）的資產，好奇為何如此風靡？

因為，新世代總認為他們在舊世代的金融遊戲中，沒有角色，財富大餅分配不均 ，貧富差距日益擴大。新世代渴望自己的舞台，希望有翻身的機會，而數位落差是一個機會，可以擺脫石器時代的前輩，自創一片樂園。感覺上，一個新形態的階級鬥爭，或者說，階級鬥爭的心理，漸漸成形。

1818年馬克思與恩格斯共同發布共產黨宣言時，曾說「人類現有的歷史，就是一部階級鬥爭的歷史」。最近一期的經濟學人，有一段話「加密小子確信，區塊鏈金融才是未來，是法幣終將勢微的避難所」。無巧不巧，最近一年，國內財經媒體採訪幣圈人士，這些新金融家恰有同樣的觀點，對他們可以掌握的未來金融，滿懷憧憬。尤其看到現實世界不斷QE，憂心之餘，對去中心化的新金融自會另有期待。

但傳統金融圈，對這種欠缺intrinsic value 的工具，沒啥信心。國際清算銀行BIS總裁曾說「比特幣是泡沫、龐氏騙局以及環境災難的綜合體」，各國央行都不看好，甚至不到十天前，在Bicoin2021大會前夕，英格蘭銀行總裁Andrew Bailey才說I’m skeptical about crypto assets, frankly, because they are dangerous（我對加密資產持懷疑態度，因為他們很危險）。話是不錯，但有一天，年輕世代逐漸接手這個世界，屆時如果比特幣或類似工具，還是炙手可熱，法幣或CBDC與加密貨幣，如何重新定位，實在難以想像。

陳冲指出，上期經濟學人的文章，附有插圖，其中畫有兩隻恐龍，長脖子是dollar sign，旁邊從天而降的隕石寫了個斗大的B字，留給讀者一些想像的空間。石器時代的金融人，高喊Welcome to the Jurassic Park（歡迎來到侏儸紀公園）時，也要想想數位時代發展的方向，避免種下階級鬥爭的因子。