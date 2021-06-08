富邦人壽宣布 全台客服櫃檯縮短營業至下午3點半

富邦人壽今（8）早宣布自今日起，全台客戶服務櫃檯營業時間，由早上8點半至下午5點半調整為「早上8點半至下午3點半」，持續降載客服櫃台服務人力，維護客戶及員工健康與安全。

富邦人壽強調，自5月疫情擴大以來，富邦人壽不斷鼓勵客戶多善用數位客服管道、減少人員接觸，一個月以來，「線上留言客服」與「0800電話客服專線」為客戶主要使用之零接觸客服管道，其中又以「線上留言客服」進件數量成長幅度最高近20%。

本土疫情自5月擴大以來，富邦人壽表示，積極展現本業職能與公平待客精神，持續推廣並鼓勵廣大客戶善用零接觸服務管道，其中以「線上留言客服」與「0800電話客服專線」兩大客服管道最受客戶青睞。「線上留言客服」進件量提高約2成，且以防疫保單、健康醫療險為主要諮詢議題；而較複雜的問題，客戶多選擇透過「0800電話客服專線」獲取服務，例如保單借款，以及涵蓋保戶與非保戶之確診關懷慰問金申請資格等方案內容。富邦人壽致力於疫情期間，提供零接觸服務，讓保戶居家防疫之際，也能安心取得完善的保險服務。

另外，從富邦人壽過去一個月來所接到的前三大客服議題，包含保單借款、保戶與非保戶確診關懷慰問金、防疫險與健康醫療險等，也反映出民眾疫情之下的擔憂，即新冠肺炎罹病風險所帶來的醫療需求，以及疫情導致的經濟難題。因此富邦人壽亦秉持人本精神推出相關措施因應，包含保單借款利息緩繳與續期保費緩繳，疫情等級1~3級時，受疫情影響之保户，可附上證明文件緩繳保單借款利息與續期保費3個月。

另一方面，富邦人壽為給予確診保戶、醫護和防疫人員及時關懷，不僅提供確診感染新冠肺炎之保戶6,000元（如同時為防疫與醫護人員則給付3～5萬元），亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員(受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用)等，確診者也將提供3萬元慰問金表達關心；推行至2021年5月底止，慰問金關懷總額累計逾73萬元，富邦人壽藉此實踐企業社會責任，並向前線醫護與防疫人員的辛勞致意。