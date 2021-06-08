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評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

台灣大推投保零接觸 提升醫療照護

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

國內疫情嚴峻，政府放寬三級警戒期間保險業務員可以視訊替代「親晤親簽」，透過台灣大哥大（3045）M+雙向視訊專利技術，實現「投保零接觸」，讓保險業在疫情期間能夠順利運作。

台灣大自2017年即協助富邦人壽以M+視訊為保戶做生存調查，累積數萬筆經驗，資安防護備受肯定，除了助攻壽險業，M+messenger同時也在大型醫院成功打造即時醫病資訊雙向通報平台，帶動智慧醫療應用，穩居國內企業專屬通訊服務第一品牌。

台灣大商務長吳傳輝表示，M+雙向視訊服務兼具操作簡便及資料安全等優勢，上線以來甚受好評，疫情期間協助壽險企業無縫順暢營運，同時保障客戶與第一線業務員的健康。M+視訊服務技術已取得專利，採雲端側錄視訊畫面、檔案直接加密上傳，供企業客戶留存查驗，不須存在業務員手機內，避免客戶資料外洩，獲得台灣人壽、安達人壽、中國人壽（2823）等多家公司青睞，陸續於疫情期間加碼擴大採用。未來規劃將M+雙向視訊服務應用在醫療諮詢，在更多的領域「能所不能」。

台灣大也進一步指出，M+視訊操作簡易、迅速，企業不僅免自建視訊系統，統一由企業核保端認證保戶身分後發出邀請通知，保戶則用手機或網頁版透過M+ 接受視訊邀請，展開視訊進行投保、生調、理賠或客服處理等作業，所需時間依各家程序而定，一般運作約5~10分鐘即可完成，省下舟車勞頓的時間，降低接觸染疫的風險，大幅提升工作效率。

視訊 台灣大哥大 疫情

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