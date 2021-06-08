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有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

輸入指定序號 0050、0056、龍頭基金享零手續費

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
瞄準台股行情，元大投信台股基金推出零手續費優惠。報系資料照
瞄準台股行情，元大投信台股基金推出零手續費優惠。報系資料照

響應居家防疫，元大投信特別在6月推出端午節優惠專案，即日起到6月30日止，透過「元大投信基金理財網」或「元大投信FundTech APP」線上定期定額申購指定台股基金，輸入專屬序號「DRAGON」，享有終身0%手續費優惠。包括國人喜愛的元大台灣50 ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）連結基金、元大台灣高股息優質龍頭基金等，都享有申購優惠。

元大投信端午優惠專案精選8檔台股基金，分別是「國民經典基金」元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金，還有「元大五小福」元大卓越基金、元大高科技基金（0053）、元大經貿基金、元大2001基金（00681R）及元大多福基金。

投資小白或存股族想參與台股行情，不必每天盯盤，為了擇股擇時費盡心思，投資績效優異的台股基金就能由專業團隊幫你操盤。例如元大台灣高股息優質龍頭基金，精選台股中兼具高股息、高成長的優質龍頭企業，並有每月都配息、年終加碼配的現金流機制，同步受到存股族青睞。現該基金也是規模最大的台股基金。

元大台灣50 ETF及元大高股息ETF則分別投資台股市值前50大股票、30檔高殖利率概念股，迄今都有十多年的發行績效為市場最悠久，現規模達1,730億元、766億元，為台股ETF規模前兩大。ETF連結基金直接投資ETF，投資人有銀行帳戶便能買到優質的ETF。

富時指數公司宣布，航運三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）將在台灣50指數新一季調整正式納為成分股，長榮同步納入台灣高股息指數，預期在0050、0056 ETF都有一定比重。投資人有意搶進「航海王」，也能布局ETF連結基金。

元大投信 高股息 ETF

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