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元大投信推端午優惠 指定台股基金定期定額終身0手續費

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

端午連假即將到來，但新冠疫情嚴峻，不僅許多民眾取消出遊計畫，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中為避免疫情擴散，更呼籲民眾端午連假別返鄉，元大投信響應防疫，針對線上申購推出端午優惠活動，即日起至6月30日透過網路定期定額申購指定台股基金，可享終身零手續費優惠。

許多民眾雖然為了防疫今年端午節無法返家或出門旅遊，但也因此省下一筆車資或旅遊費用，疫情期間不能外出只能宅在家，不妨利用這段時間好好訂立理財計畫，提早為以後的退休生活做準備，端午宅在家省下來的車資、旅費，剛好可以加碼做為理財資金。

元大龍頭基金研究團隊表示，儘管台股日前受疫情影響出現震盪，但只要基本面不變，台股仍將回歸原先走勢，觀察台灣GDP等多項經濟數據，都可反映出台灣企業成長動能無虞，從逐漸回穩的台股大盤也展現出台股修復性，建議投資人可利用定期定額方式，投入精選一籃子優質龍頭企業的台股基金，透過分散標的與進場時間來分散風險。

為響應防疫與推廣長期理財，元大投信特別在6月推出端午優惠專案，即日起至6月30日，透過元大投信基金理財網或元大投信FundTech APP線上定期定額申購指定台股基金，輸入專屬序號DRAGON，即可享有終身0%手續費優惠。

端午優惠專案特別精選8檔台股基金，包含國民經典基金：元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金；以及元大五小福：元大卓越基金、元大高科技基金、元大經貿基金、元大2001基金、元大多福基金。

不管是投資小白或有經驗的存股族都可藉由優質台股基金，輕鬆參與台股市場，不用盯盤、不用煩惱如何擇股擇時。以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，精選高股息與高成長力的優質龍頭企業為持股，並模擬退休後的現金流需求，規劃每月配息與年終配息機制，因此廣受存股族青睞，成為目前台灣市場規模最大的台股主動型基金。

元大投信 台股 高股息

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