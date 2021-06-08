幫他順利完成交易 元大金打造首家失智友善金融機構

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球平均每3秒就增加1名失智人口，在臺灣65歲以上，約每12人就有1位是失智長者，元大金控（2885）暨子公司響應衛福部「2018-2025失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0 」 ，打造首家失智友善金控，提供失智者、家庭照顧者的支持協助，並串連集團的金融服務網，攜手台北市政府衛生局共同響應「失智症行動計畫」 ，與社區網絡互動式的行動關懷，建立失智友善社區。

內政部資料顯示，截至2021年2月底，全台65歲以上老年人口高達381.6萬人，占全台人口數約16.21%，台北市老年人口數49萬8,236人，占全市人口比率高達19.22%。

根據統計，失智者在銀行常見有四種狀況，「重複領錢」、「ATM操作困難」、「對複雜手續理解能力出現問題」以及「容易聽信有心人士的話而被詐騙」。在超高齡社會即將到來的2021年，元大金控以「失智友善 」為主軸，強化員工識能與對失智者溝通技巧，致力打造失智友善金融機構。

主管及員工、全台營業據點單位，分階段參與「失智友善公共識能」教育訓練，積極加入「失智友善組織」的行列，包含在失智者進入銀行時，以緩慢清楚的語調及文字協助長者、並將業務手續拆解為多步驟，分階段引導協助，以及如臨櫃領錢時給失智者領錢證明，避免重複提領等，簡單幾個動作及友善態度，可讓失智者在日常生活中，獲得所需的照護與支持。