快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

一馬當先！元大金旗下元大證券 率先同業獲利衝破百億

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）自結5月單月稅後純益27.32億元，累計稅後純益159.5億元，每股稅後純益（EPS）1.31元，累計稅後純益較去年大幅成長85%，續創新高，核心元大證券累計前五月稅後純益更突破百億元大關，來到108.88億元，已經達到去年全年獲利的75%多，年成長更高達1.66倍，獲利表現與母公司元大金同步續創新高。

元大金5月單月賺27.32億元，元大證券獲利17.34億元貢獻最多，元大銀行獲利9.05億元，受惠呆帳回收挹注而優於前月。儘管台股大幅波動對自營操作不利，但台股常態性日均量在四、五千億元，使得身為龍頭券商的元大證券，累計營收至5月累計已達215億元，其中來自經紀手續費收入，至5月底累計也突破百億元大關。元大證券前五月稅後純益108.88億元，更比去年同期獲利大幅成長1.66倍。

元大金控 台股 營收

延伸閱讀

櫃買中心債券ETF及ETN獎勵活動 5月全民開獎名單出爐

運輸股領跌台股收跌63.5點 三大法人賣超71.34億

台股解析／萬七保衛再起 法人認為不會重演前次重挫

台股抗疫 外資推演三劇本

相關新聞

扯！這家大型公股行庫為紓困 擬取消部分分行分組上班

紓困貸款起跑，臨櫃申辦下周預期將湧進人潮，一家具指標地位的大型公股行庫，傳出擬召回部分分行居家辦公人力，不再分組居家辦公...

別撲空！北富銀宣布部分業務改採預約辦理

因應疫情，為強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行將自6/7起則針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預...

出口腹背受敵！疫情拉警報 5月台幣名目指數飆新高

國內疫情燒向竹科，新台幣匯率也維持相對強勢格局，電子業猶如腹背受敵，為台灣今年經濟成長增添變數。台北外匯市場發展基金會發...

防疫保障百元有找 這張保單「疫網打盡」

隨著國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，以及配合金管會的修法開放，富邦產險宣布即日起「疫網打盡」網路投保專案全新上線，依保...

農業金庫連11年長短期信用評等等級為「twAAA／twA-1+」

中華信用評等公司2021年4月29日確認全國農業金庫之長期發行體信用評等等級「twAAA」，短期發行體信用評等等級「tw...

陸外匯管制鬆綁 金稅四期仍緊盯台商金流

中國大陸近幾個月鬆綁多項服務貿易相關的跨境支付限制，資誠聯合會計師事務所今（7）日表示，雖然預計將有不少台商受惠，但是當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。