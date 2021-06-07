一馬當先！元大金旗下元大證券 率先同業獲利衝破百億
元大金控（2885）自結5月單月稅後純益27.32億元，累計稅後純益159.5億元，每股稅後純益（EPS）1.31元，累計稅後純益較去年大幅成長85%，續創新高，核心元大證券累計前五月稅後純益更突破百億元大關，來到108.88億元，已經達到去年全年獲利的75%多，年成長更高達1.66倍，獲利表現與母公司元大金同步續創新高。
元大金5月單月賺27.32億元，元大證券獲利17.34億元貢獻最多，元大銀行獲利9.05億元，受惠呆帳回收挹注而優於前月。儘管台股大幅波動對自營操作不利，但台股常態性日均量在四、五千億元，使得身為龍頭券商的元大證券，累計營收至5月累計已達215億元，其中來自經紀手續費收入，至5月底累計也突破百億元大關。元大證券前五月稅後純益108.88億元，更比去年同期獲利大幅成長1.66倍。
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