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陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

金管會官員優先打疫苗 銀行員沒疫苗打要穿隔離衣紓困

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

日前爆出金管會官員優先打疫苗爭議，中央指揮中心則表示金管會官員屬優先施打第二類的中央防疫人員，全國金融業工會聯合總會強調，金融業尤其是第一線臨櫃接觸客戶的行員，請金管會爭取列入優先施打疫苗類別，迄今未被列入，希望用力爭取。有銀行工會則是痛批，金管會官員坐辦公室吹冷氣，染疫風險會高過第一線銀行員嗎？紓困貸款開辦，銀行員得在有空調等於沒有的營業廳穿隔離衣上陣，金管會官員在乎嗎？

全金聯日前已公開呼籲金管會要向中央爭取，把金融業第一線人員列入優先施打疫苗對象之一，全金聯再次向金管會追蹤進度，金管會回覆表示，主委黃天牧已經有向中央疫情指揮中心反映，但還沒有具體回覆。全金聯今天發布聲明，鑒於6月15日起公股行庫開放較難使用數位工具的民眾臨櫃洽辦，重申政府應將金融機構第一線人員列為優先施打疫苗對象，以降低員工與客戶接觸流程過長的染疫風險。

行庫工會表示，不論那些被爆出來的金管會官員後來打了疫苗沒有，但中央可以把官員列為優先施打疫苗第二類，何以背負政策任務要上第一線與眾多勞工、企業接觸服務的第一線金融業人員，完全沒有被列為優先對象? 況且經濟部要求所有公股行庫，空調只能定溫在28度，現在行員面對紓困貸款開跑，準備穿隔離衣上陣，可想而知會有多燜熱，對比金管會官員可以優先打疫苗，實在看不下去。

金管會 疫苗 金融業

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