快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！這家大型公股行庫為紓困 擬取消部分分行分組上班

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
紓困貸款起跑，臨櫃申辦下周預期將湧進人潮，一家具指標地位的大型公股行庫，傳出擬召回部分分行居家辦公人力，不再分組居家辦公。圖為上班族示意圖。記者林伯東／攝影
紓困貸款起跑，臨櫃申辦下周預期將湧進人潮，一家具指標地位的大型公股行庫，傳出擬召回部分分行居家辦公人力，不再分組居家辦公。圖為上班族示意圖。記者林伯東／攝影

紓困貸款起跑，臨櫃申辦下周預期將湧進人潮，一家具指標地位的大型公股行庫，傳出擬召回部分分行居家辦公人力，不再分組居家辦公，以因應紓困貸款業務開辦的人力需求，包括第一線櫃檯人員與授信業務人員均是，令該大型行庫員工相當反彈，並透過工會向外求援，並痛批金管會不願意銀行分行暫時關門，後遺症將會很嚴重。

目前各大公股行庫均已啟動部分熱區分行分組居家辦公，但是在勞工與企業紓困貸款申辦就要起跑之際，卻傳出某一實施分組居家辦公分行家數比同業多的大型公股行庫，因應紓困貸款可能湧進大量現場客戶，打算針對部分業務量大或是行員人數較少的分行，召回居家辦公人員，也就是取消分組居家辦公，消息一出，行員錯愕，紛紛告上工會，擔心自身的防疫安危。

該大型行庫工會指出，金管會不樂見有分行暫時關門的態度，公股行庫都看得很清楚，竟然說出分行行員半數居家隔離才可以暫時關門的離譜標準，問題是，紓困貸款起跑，大小分行都不能關門，維持運作的起碼人力，對公股行庫是沉重壓力，如果未來行員染疫的分行家數多了，人力還能如何調度支援?

居家辦公 公股行庫 金管會

延伸閱讀

紓困4.0讓銀行再陷績效競爭？ 財政部澄清「無此事」

台企銀林謙浩護員工 分行三組人力分流應戰辦紓困

紓困貸款3日內完成？ 全金聯籲金管會制止業績競賽

聯詠：京元電染疫停工事件不影響第2季財測

相關新聞

扯！這家大型公股行庫為紓困 擬取消部分分行分組上班

紓困貸款起跑，臨櫃申辦下周預期將湧進人潮，一家具指標地位的大型公股行庫，傳出擬召回部分分行居家辦公人力，不再分組居家辦公...

別撲空！北富銀宣布部分業務改採預約辦理

因應疫情，為強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行將自6/7起則針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預...

出口腹背受敵！疫情拉警報 5月台幣名目指數飆新高

國內疫情燒向竹科，新台幣匯率也維持相對強勢格局，電子業猶如腹背受敵，為台灣今年經濟成長增添變數。台北外匯市場發展基金會發...

防疫保障百元有找 這張保單「疫網打盡」

隨著國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，以及配合金管會的修法開放，富邦產險宣布即日起「疫網打盡」網路投保專案全新上線，依保...

農業金庫連11年長短期信用評等等級為「twAAA／twA-1+」

中華信用評等公司2021年4月29日確認全國農業金庫之長期發行體信用評等等級「twAAA」，短期發行體信用評等等級「tw...

陸外匯管制鬆綁 金稅四期仍緊盯台商金流

中國大陸近幾個月鬆綁多項服務貿易相關的跨境支付限制，資誠聯合會計師事務所今（7）日表示，雖然預計將有不少台商受惠，但是當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。