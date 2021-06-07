扯！這家大型公股行庫為紓困 擬取消部分分行分組上班

紓困貸款起跑，臨櫃申辦下周預期將湧進人潮，一家具指標地位的大型公股行庫，傳出擬召回部分分行居家辦公人力，不再分組居家辦公，以因應紓困貸款業務開辦的人力需求，包括第一線櫃檯人員與授信業務人員均是，令該大型行庫員工相當反彈，並透過工會向外求援，並痛批金管會不願意銀行分行暫時關門，後遺症將會很嚴重。

目前各大公股行庫均已啟動部分熱區分行分組居家辦公，但是在勞工與企業紓困貸款申辦就要起跑之際，卻傳出某一實施分組居家辦公分行家數比同業多的大型公股行庫，因應紓困貸款可能湧進大量現場客戶，打算針對部分業務量大或是行員人數較少的分行，召回居家辦公人員，也就是取消分組居家辦公，消息一出，行員錯愕，紛紛告上工會，擔心自身的防疫安危。

該大型行庫工會指出，金管會不樂見有分行暫時關門的態度，公股行庫都看得很清楚，竟然說出分行行員半數居家隔離才可以暫時關門的離譜標準，問題是，紓困貸款起跑，大小分行都不能關門，維持運作的起碼人力，對公股行庫是沉重壓力，如果未來行員染疫的分行家數多了，人力還能如何調度支援?