防疫保障百元有找 這張保單「疫網打盡」

隨著國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，以及配合金管會的修法開放，富邦產險宣布即日起「疫網打盡」網路投保專案全新上線，依保障內容區分S、M、L三種方案，提供疫苗接種、法定傳染病隔離及確診等多重風險保障選擇，滿足民眾不同預算與防疫需求，一年總保費只要98元起，民眾可至富邦產險官網線上快速完成投保，投保後最快翌日就能生效，希望透過疫苗及防疫險的保障與支持，提高民眾接種疫苗的意願，實現「群體免疫」效果，發揮保險驅動社會的正向力量！

富邦產險表示，「疫網打盡」網路投保專案，提供「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」、「法定傳染病隔離費用補償保險」及「法定傳染病健康保險」多種風險保障，並組合成三種方案(如下表)。其中方案S，提供疫苗接種保障，一年保費僅需98元；方案L保障範圍最完整，涵蓋疫苗接種、法定傳染病隔離、確診等風險保障，一年保費也只要647元。民眾可視自身風險需求挑選適合的防疫保險商品，投保年齡須年滿20歲，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期。

三種方案的「疫苗不良事件費用補償保險」不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種疫苗後14日內，更特別針對接種COVID-19之疫苗者，放寬為接種疫苗後28日內，發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次連續住院日數達5日(含)以上時另給付增額補償，方案L保期內最高理賠50萬元；若民眾已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，方案L則提供每次住院最高30萬元的理賠給付。