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農業金庫連11年長短期信用評等等級為「twAAA／twA-1+」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
農業金庫董事長吳明敏（左）與總經理蘇佐政。農業金庫／提供
農業金庫董事長吳明敏（左）與總經理蘇佐政。農業金庫／提供

華信用評等公司2021年4月29日確認全國農業金庫之長期發行體信用評等等級「twAAA」，短期發行體信用評等等級「twA-1+」，評等展望「穩定」，維持臺灣評等等級中最高之評等級別，這是農業金庫2011年以來，連續十一年獲得最高之評等，誠屬不易。

長期發行體信用評等經中華信評受評為「twAAA」之債務人，指相較於其他臺灣債務人，該公司有極強(extremely strong)的財務承諾履行能力。中華信評並表示農業金庫未來獲得政府支持的可能性「極高」（extremely high），且認為該公司仍擁有允當的資本水準以及流動性結構強健的高度分散資金管道。

2020年，農業金庫員工獲利貢獻度384萬元，排名官股銀行第一，逾期放款比率0.22%，備抵呆帳覆蓋率669.43%，整體經營體質穩健。農業金庫表示，該公司未來將持續扮演執行各項法定任務之角色、建構穩定專業之農業金融體系、加強對農漁產業融資與扶植農漁產業經濟發展等政策使命。

農業 華信

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