出口腹背受敵！疫情拉警報 5月台幣名目指數飆新高

國內疫情燒向竹科，新台幣匯率也維持相對強勢格局，電子業猶如腹背受敵，為台灣今年經濟成長增添變數。台北外匯市場發展基金會發布最新統計，5月新台幣名目有效匯率指數飆升至119.43，創下2005年4月有紀錄以來的歷史新高，顯示新台幣走勢強勁，升幅大舉超前主要貿易對手國貨幣。

回顧今（7）日匯市交易，外資賣超、台股小跌，新台幣匯率微幅升值0.9分，以27.712元作收，總成交量為12.31億美元。匯銀主管指出，外資今日早盤匯入、午後轉為匯出，使新台幣匯率升值幅度縮減，預估短期內，新台幣都將維持27.5~28元區間整理格局。

國內肺炎疫情嚴峻、全國進入三級警戒狀態，但台北股匯仍表現強勢，對此，中央銀行總裁楊金龍3日在紓困記者會上信心喊話說，主要是台灣出口表現很好，加上外資在台灣進進出出，不過外資在台進出規模不是非常大，即使台股位處高點，外資也沒有撤離台灣，顯示外資對台灣基本面持續看好。

台北外匯市場發展基金會統計顯示，5月新台幣名目有效匯率指數連四漲、升抵119.43，創有紀錄以來新高，並較4月走揚0.81。

所謂名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。

央行外匯政策主要觀察指標為實質有效匯率指數，與名目有效匯率指數相較，實質匯率指數進一步納入各國物價變動因素，實質有效匯率指數上升，代表出口競爭力下跌。

資料顯示，5月新台幣實質有效匯率指數連五增、升抵98.47，創2018年12月以來、兩年半新高。

央行指出，新台幣匯率反實證結果顯示，當物價上漲率偏高時，新台幣名目有效匯率指數上升，有助於抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，該指數上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨及反景氣循環，有助總體經濟的穩定。