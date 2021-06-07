聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外匯管制鬆綁 金稅四期仍緊盯台商金流

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
大陸的「金稅四期」系統，讓稅務機關對銀行金流掌握越來越完整，近來就有一間台商企業遭陸方追稅，面臨補扣繳及高額的滯納金、罰款。記者林則宏／攝影
大陸的「金稅四期」系統，讓稅務機關對銀行金流掌握越來越完整，近來就有一間台商企業遭陸方追稅，面臨補扣繳及高額的滯納金、罰款。記者林則宏／攝影

中國大陸近幾個月鬆綁多項服務貿易相關的跨境支付限制，資誠聯合會計師事務所今（7）日表示，雖然預計將有不少台商受惠，但是當地的「金稅四期」系統，仍讓稅務機關對銀行金流掌握越來越完整，近來就有一間華南的台商企業雖成功讓銀行直接匯出費用，後來仍被陸方追稅，面臨補扣繳及高額的滯納金、罰款。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，如何把中國大陸的資金匯出境外，一直是台商圈熱門的話題，多數台商在大陸境內雖有合法資金，卻常常卡在外匯管制措施。

徐丞毅表示，不過近年大陸稅務機關管理重心，已從事前監管轉移到事後審查，尤其最近幾個月以來，大陸稅務總局與外匯管理局聯合推出新政策，多項原本必須向稅局備案的跨境支付項目鬆綁。

列舉大陸鬆綁的項目，徐丞毅指出，陸方不僅增加線上稅務備案方式，還開放異地銀行付匯；台商將大陸公司盈餘轉增資，也不用再辦理稅務備案；對分期支付的合約，僅須在首次辦理備案；最後，原本稅務機關在收到備案後，須在15天內進行風險分級管理，這項審查的期程規定，也在新政策當中取消了。

然而看看實務上的例子，徐丞毅表示，一家華南地區的台商企業，先前在支付境外出口貿易佣金時，便運用上述簡化備案流程的法令，要銀行直接匯出費用，可是不久後卻就被稅局系統警示、展開稅務調查。

徐丞毅表示，上面提到這位台商，最後被查出交易交易本質有問題，在比對在香港的帳戶資訊後，不只被補扣繳稅款，還面臨高額的滯納金與罰款。

徐丞毅提醒，大陸子公司盈餘如欲申請再投資遞延課稅，仍然要向當地稅務機關進行備案，新政策雖廢除稅務機關審查期程的規定，但是在金稅四期的運作下，稅務機關對銀行的流向掌握，卻是越來越完整，台商必須留意。

台商 資誠

延伸閱讀

黃曉明離婚沒？ Angelababy官宣「大亮點」給答案

潘美辰也在大陸打疫苗！曝過程「沒感覺無副作用」

梧桐妹遭威脅「我會毀了你」 賈靜雯緊急報警備案處理

大陸防疫為何如此「完美」？張文宏：與中國文化有關

相關新聞

扯！這家大型公股行庫為紓困 擬取消部分分行分組上班

紓困貸款起跑，臨櫃申辦下周預期將湧進人潮，一家具指標地位的大型公股行庫，傳出擬召回部分分行居家辦公人力，不再分組居家辦公...

別撲空！北富銀宣布部分業務改採預約辦理

因應疫情，為強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行將自6/7起則針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預...

出口腹背受敵！疫情拉警報 5月台幣名目指數飆新高

國內疫情燒向竹科，新台幣匯率也維持相對強勢格局，電子業猶如腹背受敵，為台灣今年經濟成長增添變數。台北外匯市場發展基金會發...

防疫保障百元有找 這張保單「疫網打盡」

隨著國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，以及配合金管會的修法開放，富邦產險宣布即日起「疫網打盡」網路投保專案全新上線，依保...

農業金庫連11年長短期信用評等等級為「twAAA／twA-1+」

中華信用評等公司2021年4月29日確認全國農業金庫之長期發行體信用評等等級「twAAA」，短期發行體信用評等等級「tw...

陸外匯管制鬆綁 金稅四期仍緊盯台商金流

中國大陸近幾個月鬆綁多項服務貿易相關的跨境支付限制，資誠聯合會計師事務所今（7）日表示，雖然預計將有不少台商受惠，但是當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。