陸外匯管制鬆綁 金稅四期仍緊盯台商金流

中國大陸近幾個月鬆綁多項服務貿易相關的跨境支付限制，資誠聯合會計師事務所今（7）日表示，雖然預計將有不少台商受惠，但是當地的「金稅四期」系統，仍讓稅務機關對銀行金流掌握越來越完整，近來就有一間華南的台商企業雖成功讓銀行直接匯出費用，後來仍被陸方追稅，面臨補扣繳及高額的滯納金、罰款。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，如何把中國大陸的資金匯出境外，一直是台商圈熱門的話題，多數台商在大陸境內雖有合法資金，卻常常卡在外匯管制措施。

徐丞毅表示，不過近年大陸稅務機關管理重心，已從事前監管轉移到事後審查，尤其最近幾個月以來，大陸稅務總局與外匯管理局聯合推出新政策，多項原本必須向稅局備案的跨境支付項目鬆綁。

列舉大陸鬆綁的項目，徐丞毅指出，陸方不僅增加線上稅務備案方式，還開放異地銀行付匯；台商將大陸公司盈餘轉增資，也不用再辦理稅務備案；對分期支付的合約，僅須在首次辦理備案；最後，原本稅務機關在收到備案後，須在15天內進行風險分級管理，這項審查的期程規定，也在新政策當中取消了。

然而看看實務上的例子，徐丞毅表示，一家華南地區的台商企業，先前在支付境外出口貿易佣金時，便運用上述簡化備案流程的法令，要銀行直接匯出費用，可是不久後卻就被稅局系統警示、展開稅務調查。

徐丞毅表示，上面提到這位台商，最後被查出交易交易本質有問題，在比對在香港的帳戶資訊後，不只被補扣繳稅款，還面臨高額的滯納金與罰款。

徐丞毅提醒，大陸子公司盈餘如欲申請再投資遞延課稅，仍然要向當地稅務機關進行備案，新政策雖廢除稅務機關審查期程的規定，但是在金稅四期的運作下，稅務機關對銀行的流向掌握，卻是越來越完整，台商必須留意。