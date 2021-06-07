富邦產疫苗保險 網路投保百元有找

隨著國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，以及配合金管會的修法開放，富邦產險宣布即日起「疫網打盡」網路投保專案全新上線，其中方案S，提供疫苗接種保障，一年保費僅需98元。

富邦產的網路投保方案，依保障內容區分S、M、L三種方案，提供疫苗接種、法定傳染病隔離及確診等多重風險保障選擇，滿足民眾不同預算與防疫需求，一年總保費只要98元起，民眾可至富邦產險官網線上快速完成投保，投保後最快翌日就能生效，希望透過疫苗及防疫險的保障與支持，提高民眾接種疫苗的意願，實現群體免疫效果，發揮保險驅動社會的正向力量。

富邦產險表示，疫網打盡網路投保專案，提供疫苗不良事件費用補償保險、法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險、法定傳染病隔離費用補償保險，及法定傳染病健康保險等多種風險保障，並組合成三種方案。

其中方案S，提供疫苗接種保障，一年保費僅需98元；方案L保障範圍最完整，涵蓋疫苗接種、法定傳染病隔離、確診等風險保障，一年保費也只要647元。

民眾可視自身風險需求挑選適合的防疫保險商品，投保年齡須年滿20歲，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期。

上述三種方案的疫苗不良事件費用補償保險，不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種疫苗後14日內，更特別針對接種COVID-19之疫苗者，放寬為接種疫苗後28日內，發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次連續住院日數達五日(含)以上時另給付增額補償，方案L保期內最高理賠50萬元。

若民眾已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，方案L則提供每次住院最高30萬元的理賠給付。

富邦產險提醒，因每人體質與對疫苗的反應不同，在接種疫苗前須詳加了解接種注意事項，並由醫生評估是否適合接種。現階段除了相對迫切性較高的防疫與醫療相關人員、各類服務業人員、必要出國工作者及免疫力較低的中高齡族群等外，後續待國內疫苗充足後，建議年輕族群也可評估增加疫苗保障，避免因施打疫苗所致不良反應，而產生醫療費用或生活不便等困境。

目前各國都已開始施打疫苗，若能藉由群體免疫範圍的擴大，降低新冠肺炎的傳播率，儘速實現群體免疫才有可能早日解封國境。