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中信金主動聲明 又有兩名內勤員工確診
中國信託金控（2891）今(7)日傍晚表示，接獲通知，旗下子公司台灣彩券公司、孫公司中國信託資融公司各有一名內勤同仁確診新型冠狀病毒(COVID-19)，兩名同仁已於5月中旬起居家辦公，期間並未接觸公司同仁及職場相關人員。
截至今日為止，中國信託商業銀行有三名同仁、台灣人壽保險公司有四名同仁、台灣彩券公司有一名同仁、中國信託資融公司有兩名同仁，合計十名同仁確診。
新冠疫情嚴峻，國內確診與死亡人數攀升，企業揭露確診情況面臨挑戰。中信金控堅持走在正確的道路上，只要有員工確診，一定第一時間主動發布聲明，而非讓媒體聽聞傳言後追著企業跑，員工與客戶在真假難辨的訊息中，四處打聽、人心惶惶，為透明是最好的防疫，樹立典範。
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