國泰證券自6月起提供美股即時報價 免費回饋百萬客戶

國內疫情持續，內需經濟活動除了與防疫相關的宅經濟呈現蓬勃向上，「線上交易」需求亦持續成長，國泰證券聽見客戶的心聲，特別與精誠資訊合作，於6月1日開始，提供百萬客戶都能使用「國泰證券樹精靈App」，免費掌握來自紐約證券交易所的美股即時行情資訊。

國泰證券總是將客戶需求放在服務最核心的位置，2017年推出的線上開戶App，近四年來，持續引流新客戶，截至2021年5月底止，客戶規模已正式突破百萬規模；國泰證券董事長莊順裕表示，「客戶規模的成長，更須牢記服務客戶的初衷，除了感謝百萬客戶的支持，更感謝全體同仁的勤奮投入。」

莊順裕表示，百萬客戶象徵著肩上的責任更加重大，國泰證券必須不斷思考，如何結合獨特的創意並運用科技能量，從客戶的需求為出發點，提供最貼心的數位金融服務，更重要的是，必須訓練洞察市場需求缺口的敏銳嗅覺，以積極創新的服務，創造員工、股東及客戶共好、三贏的企業願景。

國泰證券近年來持續走在數位轉型的道路上，數位經營已有相當的成效，希望能進一步回饋給廣大投資人，繼台股定期定額創下諸多市場亮眼實績後，複委託美股服務亦再度引領業界趨勢，6月1日起，國泰證券樹精靈App提供百萬客戶免費的美股即時行情服務，只要在樹精靈App介面開通即時報價功能，就能於美股開盤時間，直接接收即時的美股報價資訊，交易下單零時差。

國泰證券表示，現階段只要是國泰證券的客戶，簡單幾個填寫步驟就能開通美股即時資訊功能，同時，目前正值疫情期間，鼓勵客戶進行零接觸的線上開戶申請，透過國泰世華網路銀行App，就能開立複委託帳戶，直接將投資布局擴及全世界。