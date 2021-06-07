富邦媒銅板價疫苗險開賣 再推年保費647元防疫+疫苗險

富邦媒（8454）子公司富立財產保代明（8）日將推出兩項防疫保險專案，其一為銅板價輕鬆投保的「年保費98元疫苗險」；及疫苗接種、居家隔離、法傳確診全面保障的「年保費647元防疫+疫苗險」，皆可透過momo購物網完成「零接觸」線上投保。

富邦媒表示，富立財產保代全新「年保費98元疫苗險」為市面上保費最低的疫苗險，其承保項目包含「疫苗不良事件費用補償保險」以及「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」。而全新「年保費647元防疫+疫苗險」則強調全面保障更安心，承保項目除包含「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」，並新增「法定傳染病隔離費用補償保險」以及「法定傳染病健康保險」保障。

兩項全新專案承保年齡皆為20至75歲，可自動續約至75歲，無等待期且無須健康告知，不限職業類別單一投保費率。但要特別注意的是，要保/被保險人與信用卡持有人須為同一人。

富立財產保代以年保費647元方案為例，承保項目「疫苗不良事件費用補償保險」保障期間，若保戶於接種疫苗後14日內，並特別針對接種COVID-19的疫苗者，放寬為接種疫苗後28日內，發生疫苗不良事件而住院診療連續5日以上時，給付6萬元，保險期間內不限次數最高理賠50萬元。「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」保障期間，接種法定傳染病疫苗後180天內仍確診之保戶，提供每次住院醫療最高30萬元實支實付理賠。

此外，「法定傳染病隔離費用補償保險」保障因法定傳染病須居家隔離的保戶，定額給付5,000元保險金，同一法定傳染病限一次。而「法定傳染病健康保險」保障期間，若經醫師診斷確定罹患法定傳染病而住院診療，將定額給付關懷保險金1萬元，且按其實際住院日數依約定每日給付2,000元，但須注意同一次住院最高以45日為限。