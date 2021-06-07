台灣人壽深耕永續發展公平待客 再奪國際三大獎肯定

重視公司治理與公平待客的推動，中國信託金控子公司台灣人壽，各項營運計畫依循公平待客政策藍圖，積極建立公平待客「36-DNA」策略主軸與執行方針，營運成效深獲國際大獎評審肯定，連續四年蟬聯《全球品牌雜誌(Global Brands Magazine)》全球品牌獎(Global Brands Awards)之台灣最佳壽險品牌(Best Life Insurance Brand, Taiwan)，同時也連續第四年榮獲《國際財經雜誌(International Finance Magazine)》國際財經獎(International Finance Awards)之台灣年度創新壽險公司(Most Innovative Life Insurance Company, Taiwan)，及第三年榮獲《全球商業觀點雜誌(Global Business Outlook)》全球商業觀點獎(Global Business Outlook Awards)之台灣最佳壽險公司(Best Life Insurance Company, Taiwan)。

台灣人壽總經理莊中慶表示，身為中國信託集團一份子，台灣人壽秉持We are family的企業精神，將客戶視同家人般對待，唯有將公平待客精神內化成每位同仁的DNA，成為同仁執行每項業務時秉持的基本原則，才能根本落實公平待客文化，並從上而下「以客戶為中心」的服務理念循序推動，無論在商品創新、服務作業、金融數位發展等領域，均全面展開公平待客之精進作為。

莊中慶進一步表示，台灣人壽的公平待客36-DNA策略主軸，是以內化公平待客 DNA、成為客戶推薦首選、推動社會永續之三大政策為核心方針，由內而外推動全員參與，形成完整健康營運體系，依循這三大政策，往下推展六大面向，並由迴圈機制持續循環精進，確保客戶能在投保前、投保中，以及投保後的保險服務過程受到對等、合理且溫暖的對待。

六大面向包括：一、落實公司文化治理，推動客戶至上文化DNA；二、提供理賠申訴服務，加速理賠效率，推動客戶關懷 VOC(Voice of Customer)；三、銷售前後資訊揭露，適切易懂資訊提供；四、招攬核保即時專業建議，數位引領服務革新；五、保險商品設計，提供最適商品服務；六、服務承諾的兌現，落實社會關懷弱勢。

台灣人壽今(2021)年因品牌形象、創新、經營等績優表現再度獲得國際三大獎肯定，顯見台灣人壽透過AI、區塊鏈及大數據等先進數位技術，提供客戶「線上便捷服務，線下充滿溫度」的全新金融服務體驗已獲肯定。

台灣人壽另以民眾的需求為出發，設計多樣性的保險商品，滿足各族群的保障需求，為家庭、社會穩定發展盡一份心力，及以「高齡、健康、弱勢」為主軸，關懷社會與民眾，發揮以人為本利他保險精神達成社會永續願景。