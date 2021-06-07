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合作再深化 悠遊付開放連結郵局帳戶

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊卡公司與中華郵政合作推出「中華郵政VISA悠遊金融卡」。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司與中華郵政合作推出「中華郵政VISA悠遊金融卡」。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司與中華郵政繼合作發行「中華郵政VISA悠遊金融卡」後，合作再深化，雙方宣布悠遊付已經可以連結郵局帳戶，沒有銀行帳戶的學生或民眾，只要有郵局帳戶，就能開始使用悠遊付。

郵局帳戶堪稱是全台灣滲透率最高的金融帳戶，而悠遊卡也是幾乎全台灣每個人都熟悉的行動支付品牌，在悠遊付中綁定郵局帳戶，將讓廣大的學生族群及長者們，都能輕鬆上手電子支付。尤其疫情期間無現金交易正對時，使用悠遊付可有效降低接觸風險，保護自己也保護他人。

悠遊付綁定郵局帳戶，首先你需要先申請好「網路郵局」服務，並開啟「悠遊付APP」，在「我的」項下「支付工具管理」中，完成新增銀行帳戶，選擇綁定中華郵政帳戶之後，登入驗證網頁並完成簡訊OTP認證即可。完成綁定後，即可開始暢行無阻地進行線上線下消費。

在加入擁有廣大客戶群的中華郵政後，悠遊付已與合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行、中國信託銀行等合作，無論是綁定銀行帳戶付款、儲值悠遊付帳戶、從悠遊付帳戶提領金額，皆可在手機上「一指完成」。

郵局 中華郵政 兆豐銀行

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