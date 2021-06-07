證交所參與APEC金融監理官員培訓計畫 共享經驗

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所受邀擔任2021年亞太經濟合作會議「金融監管官員培訓計劃」（APEC Financial Regulators Training Initiative；APEC FRTI）講師，於6月2日及4日，與來自亞太各國的金融主管機關代表，分享臺灣證券市場發展經驗。

APEC FRTI為亞太地區各國於1998年發起的聯合培訓計畫，旨在提高亞太各國金融監管機構的專業能力與技術，以強化亞太區整體金融監管效能。今年度APEC FRTI的跨境上市和新金融產品網絡研討會由亞洲開發銀行（Asia Development　Bank）和柬埔寨證券管理委員會（Securities and Exchange Regulator　of Cambodia）共同主辦，由臺灣證券交易所全程主講，研討會成功吸引了超過150名來自亞太地區各國的金融主管機關代表參與，互動問答尤為熱絡。

證交所副總陳麗卿開場致詞表示，「台灣長久以來與APEC及亞洲開發銀行，同享有關包容性、永續性和區域合作的價值觀，證交所也持續積極與全球各證券市場交易所及參與者合作，建立深入的夥伴關係。」

在為期兩日的網絡研討會中，證交所共進行五場次主題授課及一場問答座談，詳盡說明台灣證券市場架構、特色與穩健優勢後，並依據學員需求，分享台灣存託憑證（TDR）及指數股票型基金（ETF）過往發展經驗，內容完整涵蓋發行、交易與監視制度、商品開發推廣經驗及重要監管措施。

問答座談由亞洲開發銀行代表Satoru Yamadera（山寺智）和證交所市場推廣部經理陳欣昌共同主持。陳欣昌總結表示，「今年適逢臺灣證券交易所成立六十周年，過去六十年來，證交所透過國際合作和夥伴關係，克服重重挑戰、與各國市場交流專業，並創造共同成長的多贏局面。證交所很榮幸與亞太各國金融主管機關分享台灣市場成功經驗，期望未來與各證券市場有更多合作與對話。」

證交所 APEC 股票

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