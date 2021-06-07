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彰銀南港、晴光兩分行 今起12點營業至3點半

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
疫情延燒，彰化銀行（2801）宣布自6月7日起至6月14日止，調整南港科學園區分行及晴光分行營業時間，以維持金融營運不中斷，同時確保員工及客戶健康。圖為彰銀總行。（本報系資料庫）
疫情延燒，彰化銀行（2801）宣布自6月7日起至6月14日止，調整南港科學園區分行及晴光分行營業時間，以維持金融營運不中斷，同時確保員工及客戶健康。圖為彰銀總行。（本報系資料庫）

疫情延燒，彰化銀行（2801）宣布自6月7日起至6月14日止，調整南港科學園區分行及晴光分行營業時間，以維持金融營運不中斷，同時確保員工及客戶健康。

彰銀表示，南港科學園區分行及晴光分行日前相繼通報員工確診新冠肺炎後，已調派備援人力進駐服務客戶。但目前疫情尚未趨緩，經考量營業場所同仁安全、客戶權益及中央流行疫情指揮中心減少人員流動之強化防疫措施等因素，將從6月7日起至6月14日止，調整兩家分行營業時間為中午12時至下午3時30分，營業時間外，民眾可洽鄰近分行辦理業務。

彰銀呼籲客戶可多加利用網路銀行、行動網銀APP、線上櫃檯及網路ATM等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險，全民抗疫，共度難關。

疫情 彰銀

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