企業啓用快篩站首例 富邦金7日設立篩檢站

經濟日報 / 記者陳美君╱台北即時報導

為因應疫情變化，充分保障同仁健康，維護辦公場所及營業處所安全，富邦金控（2881）與醫療院所合作，於明（7）日正式成立「富邦篩檢站」，預估篩檢量能可達每月一萬人次，依風險評估機制安排同仁進行快篩，如快篩為陰性，持續要求同仁加強自我健康監測並落實防疫措施；若快篩呈陽性，將依中央流行疫情指揮中心規定流程進行通報及後續相關安置。富邦金控嚴密監控疫情變化並持續超前部署，本次率企業之先設立富邦篩檢站，為金融業職場防疫樹立標竿典範！

面對新冠疫情肆虐，對外，富邦集團擴大捐助醫療院所與政府防疫專戶累計2億元，希望為緊繃的醫療體系提供支援，成為第一線醫護人員最堅實的防疫後盾，落實企業社會責任；對內，富邦金控持續提升企業防疫能量，明日率先設立富邦篩檢站，進一步保障員工健康，實踐正向關懷，成為企業防疫的領頭羊。

富邦金控指出，公司超前部署，動態升級公司防疫規格，強化推動員工照護，在‎中央流行疫情指揮中心發佈企業可自辦員工快篩後，第一時間即依循相關原則指引建置完成富邦篩檢站，採預約分流管控制度，依同仁意願及評估風險高低次序，由專業醫事人員駐點執行快篩。富邦篩檢站目前規劃設置三個月，後續視疫情發展延長或結束。

富邦金控並與輔大醫院合作「富邦快速PCR檢測通道」，一旦同仁快篩結果為陽性，除依規定方式辦理通報，並將立即安排同仁搭乘防疫計程車至輔大或相關合作醫院進行PCR檢測，於PCR檢測結果出爐前，公司將積極且妥善安置。PCR檢測結果依照中央流行疫情指揮中心相關規定處理。

自去年疫情發生以來，富邦金控即啓動防疫應變機制並動態調整，目前除了一致性實施居家辦公規模最大化、分流上下班、暫停所有訪客約訪、積極監測評估同仁群聚感染風險等強化升級版之第三級防疫措施外，在此疫情嚴峻時刻，富邦金控持續展現正向的力量，以最審慎嚴謹的態度設立富邦篩檢站，執行高規格企業防疫機制，進一步保障同仁健康與提升營業場所安全，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷。

富邦金控 疫情

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