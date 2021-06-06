央行示警：壽險業有三大風險

中央銀行對國內壽險公司的海外投資部位風險示警。央行在近日發布的金融穩定報告裡，特地花了四頁篇幅解釋，去(2020)年國內壽險公司資產規模維持成長但增速放緩，獲利創歷史新高，且平均資本適足率提升、信用評等水準仍佳，但國外投資部位擴大，面臨較高的匯率、利率及股價風險。

央行報告指出，去年底壽險公司國外投資部位持續成長至18.66兆元，以美元部位逾九成為主。為降低匯率波動衝擊，壽險公司積極採用衍生性金融商品避險並依規定提存外匯價格準備金因應，但未避險部位仍具匯率風險，應持續密切關注匯率風險。

央行指出，壽險公司國外投資類型以有價證券為主，其中債票券投資約占九成，股票投資約占一成。在債券投資方面，去年第1季起美債殖利率明顯走低，推升國際債券贖回舊債並發行新債的浪潮，全年國際債券遭提前贖回458億美元，其中大多為壽險公司所持有，存在再投資風險，但今年預估提前贖回金額將大幅縮減，該等風險已減緩。

此外，近期部分金融市場強勁反彈與實體經濟似已出現脫鉤，恐有資產泡沫化之虞，加上美債殖利率攀升，恐衝擊債券評價利益，壽險公司面臨較高的股票投資風險及利率風險。

央行並提及，去年初以來，因保險公司調降宣告利率及金管會強化債券基金投資型保單措施等因素，影響民眾購買新保單意願，去年傳統型及投資型保單初年度保費收入較去年大幅減少28.08%，面臨保費萎縮衝擊。今年第1季傳統型保單初年度保費收入持續縮減，但投資型保單初年度保費收入隨台、美股市頻創新高帶動該類保單買氣增加而大幅彈升，兩者合計的初年度保費收入已有回升，較去年同期增加10.19%。

央行表示，去年底壽險公司的資金運用，持續以國外投資及國內有價證券投資為主，其中國外投資因國際債券投資部位縮減致增幅較小，使其比重降至58.77%，國內有價證券投資則因積極加碼國內股市，使其比重升至20.11%；資金來源則以保險負債占81.8%為大宗。

去年底19家本國壽險資產市占率合計98.45%，其中四家外資主要持股的壽險子公司市占率合計2.78%；另三家外商壽險在台分公司市占率合計僅1.55%。資產市占率前三大壽險依序為國泰（2882）（23.96%）、南山（16.25%）及富邦（2881）（15.08%），合計55.29％，較前年底略減0.01個百分點，市場結構變動不大。