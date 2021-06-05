富邦壽視訊投保大數據揭密：7成選健康險、30世代最愛

新冠肺炎疫情嚴峻，為減少民眾染疫風險，富邦人壽5月26日即全面施行視訊投保，在第三級防疫期間藉以替代親晤親簽程序，客戶只要透過「連線、簽名、傳送」簡單三步驟、不到三分鐘時間，便能在零接觸的狀態下完成投保，兼顧保戶及業務員的健康安全。

健康醫療保障最迫切 30世代肩負家庭責任展現行動力

在業務員的清楚解說與詳細指引下，富邦人壽視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞，進一步分析數據發現，防疫期間民眾的疾病風險意識提高，對於健康醫療險的需求也隨之增強，超過七成(71%)保戶選擇投保健康醫療險因應，藉以轉嫁可能的醫療支出，其次才是終身壽險。另一方面，視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞，又以30世代的民眾最有行動力，占50%，也因為肩負龐大的家庭責任，此時更能理解保險保障的重要性，因此更積極善用視訊投保補強缺口；其次為20世代的數位原生族群，占32%。

對於保險科技的應用與推行，富邦人壽早已準備妥善，所有流程以客戶權益優先，並積極實踐公平待客；隨著疫情升溫，為了讓保戶安心且放心，在主管機關准許下，富邦人壽隨即全面啟動視訊投保服務，推動之際也不斷蒐集保戶意見，做為程序優化的參考方向，減少接觸染疫風險，更藉此穩定保戶不安焦慮的情緒。

視訊投保流程相當簡單，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過「連線、簽名、傳送」三大步驟，就能在家完成遠距投保。