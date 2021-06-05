富邦壽視訊投保大數據揭密：7成選健康險、30世代最愛
新冠肺炎疫情嚴峻，為減少民眾染疫風險，富邦人壽5月26日即全面施行視訊投保，在第三級防疫期間藉以替代親晤親簽程序，客戶只要透過「連線、簽名、傳送」簡單三步驟、不到三分鐘時間，便能在零接觸的狀態下完成投保，兼顧保戶及業務員的健康安全。
健康醫療保障最迫切 30世代肩負家庭責任展現行動力
在業務員的清楚解說與詳細指引下，富邦人壽視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞，進一步分析數據發現，防疫期間民眾的疾病風險意識提高，對於健康醫療險的需求也隨之增強，超過七成(71%)保戶選擇投保健康醫療險因應，藉以轉嫁可能的醫療支出，其次才是終身壽險。另一方面，視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞，又以30世代的民眾最有行動力，占50%，也因為肩負龐大的家庭責任，此時更能理解保險保障的重要性，因此更積極善用視訊投保補強缺口；其次為20世代的數位原生族群，占32%。
對於保險科技的應用與推行，富邦人壽早已準備妥善，所有流程以客戶權益優先，並積極實踐公平待客；隨著疫情升溫，為了讓保戶安心且放心，在主管機關准許下，富邦人壽隨即全面啟動視訊投保服務，推動之際也不斷蒐集保戶意見，做為程序優化的參考方向，減少接觸染疫風險，更藉此穩定保戶不安焦慮的情緒。
視訊投保流程相當簡單，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過「連線、簽名、傳送」三大步驟，就能在家完成遠距投保。
步驟一「連線」：業務員將相關投保文件以線上方式提供給客戶，客戶備妥文件後與業務員連線啟動視訊錄影。
步驟二「簽名」：在視訊錄影的狀態下，業務員應先表明自身身分與所屬登錄公司，並向客戶確認身分、投保意願並取得其同意採視訊親晤親簽執行意願後，視訊畫面須清楚錄下客戶親自簽署同意視訊投保之聲明書畫面。
步驟三「傳送」：客戶簽名後即完成視訊親晤親簽作業，便可結束視訊錄影，客戶須將相關投保文件拍照截圖回傳給業務員，業務員即可以線上方式(email)傳送回總公司，進入核保流程，待疫情警戒降為二級或以下時，再將正本繳回保險公司。投保過程零接觸，大大降低感染風險；未來，若保戶需要紙本保單留存，可再致電客服申請。
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