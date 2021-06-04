她在家跌倒身故 台銀人壽30萬微型意外險送暖

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
台銀人壽簡單愛微型保險，為弱建構防護網。台銀人壽/提供
台銀人壽簡單愛微型保險，為弱建構防護網。台銀人壽/提供

台銀人壽今(4)日表示，為全力配合推動政府落實照顧經濟弱勢民眾的保險政策，積極規劃推廣微型保單，藉由商業保險低廉保費增進經濟弱勢民眾的基本保險保障，善盡保險業社會責任，以建立更為健全的社會安全機制。

台銀人壽「簡單愛」微型傷害保險，提供符合投保資格者基本意外保障，只要繳交少少保費，即可有30萬至50萬元意外身故保障，讓經濟弱勢者可以用小小保費大大的傳愛家人。

台銀人壽保戶董小姐自2019年起，即投保台銀人壽簡單愛微型保單，每年繳交192元低廉保費，擁有30萬元的意外險保障。

董小姐2021年1月因在家跌倒之意外事故不幸身故，台銀人壽於收到通知後快速將身故保險金給付家屬，讓董小姐之家屬生活不致陷入困頓。

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