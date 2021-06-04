彩雲來襲 合庫人壽啟動風災特別服務

輕度颱風彩雲昨晚發布陸上颱風警報，路徑持續朝台灣走，由於鋒面接近及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局今(4)日針對15縣市發布豪大雨特報，預估颱風中心傍晚最接近南端陸地，提醒民眾做好防雨防颱準備。

因應颱風季來臨，合庫人壽提醒保戶別忘了自身的保險權益：

一、開放醫療副本收據申請理賠。

理賠採主動透過各種管道檢索各種可能名單，協助天災保戶進行理賠事宜，或保戶也可主動致電0800-033-133申請理賠，並以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險，一律開放醫療副本收據理賠。

二、風災保戶保費緩繳三個月。

保戶保費應繳日於事故發生後三個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明，如：里長證明之受災證明文件，經該公司審核通過後即可緩繳保費三個月。

三、風災保戶保單借款新貸或增貸件免息三個月。

保戶於事故發生後三個月內，只要檢附相關受災證明，如：里長證明之受災證明文件，即可申請保單借款新貸或增貸件免息三個月。

四、風災保戶補發保單免收工本費。

保戶於事故發生後三個月內，只要檢附相關受災證明，如：里長證明之受災證明文件，申請補發保單可免收工本費。

合庫人壽連續21度榮獲金管會肯定為提高國人保險保障之壽險公司，不僅提供快速理賠及協助重大災害保戶等各項服務，陪伴保戶安心度過每一個時刻，也積極落實企業社會責任，是值得國人信賴的最佳保險公司。