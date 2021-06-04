入住集中檢疫所視同住院 第一金人壽放寬給付

第一金人壽表示，近期新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，雙北市也因確診人數過多，導致醫院病房無法負荷，不少輕症狀、無症狀確診民眾改為入住集中檢疫所或防疫旅館，為了讓確診的保戶能放心接受治療，該公司也將放寬住院定義、從寬理賠。

第一金人壽表示，保戶若經醫生確診新冠肺炎、PCR檢驗陽性，且評估需住院治療，但因醫療機構無病房可供住院治療，轉往主管機關批准之集中檢疫所治療，包含專責防疫旅館，第一金人壽將依據保單條款之住院理賠範圍，從寬給付保險金。

但保戶如果是居家隔離或居家檢疫，則不屬於住院從寬給付之範圍。

疫情升溫，第一金人壽也持續送暖，凡持有2021年5月17日(含)以前生效之第一金人壽個人險或團體險有效保單之被保險人，如確診新冠肺炎時，都可以再向第一金人壽申請每人6,000元的確診慰問金，以補貼治療期間之生活或醫療費用，但旅行平安險除外。