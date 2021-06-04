入住集中檢疫所視同住院 第一金人壽放寬給付

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

第一金人壽表示，近期新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，雙北市也因確診人數過多，導致醫院病房無法負荷，不少輕症狀、無症狀確診民眾改為入住集中檢疫所或防疫旅館，為了讓確診的保戶能放心接受治療，該公司也將放寬住院定義、從寬理賠。

第一金人壽表示，保戶若經醫生確診新冠肺炎、PCR檢驗陽性，且評估需住院治療，但因醫療機構無病房可供住院治療，轉往主管機關批准之集中檢疫所治療，包含專責防疫旅館，第一金人壽將依據保單條款之住院理賠範圍，從寬給付保險金。

但保戶如果是居家隔離或居家檢疫，則不屬於住院從寬給付之範圍。

疫情升溫，第一金人壽也持續送暖，凡持有2021年5月17日(含)以前生效之第一金人壽個人險或團體險有效保單之被保險人，如確診新冠肺炎時，都可以再向第一金人壽申請每人6,000元的確診慰問金，以補貼治療期間之生活或醫療費用，但旅行平安險除外。

第一金 肺炎

延伸閱讀

北市大同警分局再傳染疫！ 延平派出所一巡佐確診

圓點5月營收1.21億元、年增36％ 疫情回升PCR檢測看漲

因應颱風 全球人壽推保單借款緩息六個月等關懷措施

我PCR陽性旅客飛廈門 北京：台灣勿造成防疫破口

相關新聞

台壽業務員違反防疫規定群聚 遭金管會罰60萬元

台灣人壽有19名業務員日前違反三級警戒規定在室外群聚，除遭台中市府開罰新台幣30萬元，金管會今天再開出60萬元罰單，強調...

她在家跌倒身故 台銀人壽30萬微型意外險送暖

台銀人壽今(4)日表示，為全力配合推動政府落實照顧經濟弱勢民眾的保險政策，積極規劃推廣微型保單，藉由商業保險低廉保費增進...

對法人透露國人最後只能打國產？高端：不實報導

高端疫苗今吞下連續第五根跌停板，收在230.5元，但卻傳出高端對法人透露，政府買不到國外疫苗，國人只能打國產疫苗。但對此...

因應颱風 全球人壽推保單借款緩息六個月等關懷措施

中央氣象局發布第3號輕度颱風「彩雲」海上陸上颱風警報，全球人壽4日宣布，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，準備好隨...

保戶確診安聯人壽額外給慰問金 最高5萬

秉持服務保戶的精神，國內外商壽險龍頭安聯人壽表示，今年9月30日（含）之前，額外提供確診感染新冠肺炎住院治療的保戶6,0...

不停業！彰銀兩分行有員工確診 周一起中午才開門

疫情嚴峻，彰銀晴光分行已有2員工確診，造成全數員工被隔離，人力調派出現問題，彰銀在視訊會議中向金管會主委黃天牧「請命」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。